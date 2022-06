Das »Institute for the Study of War« berichtete in seiner jüngsten Analyse von »erfolgreichen Vorstößen« der russischen Streitkräfte am 21. Juni in Siedlungen südöstlich von Sjewjerodonezk. In den kommenden Tagen könnten sie in der Lage sein, »Lyssytschansk zu bedrohen«.

In Sjewjerodonezk kontrolliert die Ukraine eigenen Angaben zufolge nur noch das Territorium des Chemiewerks Asot. Mit einer Eroberung der Gegend und der zwei Städte würde Russland die gesamte Donbass-Teilregion Luhansk kontrollieren.