Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, die nach der Zerstörung des Staudamms entstandene humanitäre Katastrophe noch zu vergrößern. »Russische Terroristen versuchen, die Situation, die sie mit ihrem Ökozid verursacht haben, noch zu verschlimmern«, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Russische Truppen beschössen Rettungskräfte und Evakuierungspunkte, sagte Selenskyj. Entsprechende Videos waren am Donnerstag in den Medien aufgetaucht.