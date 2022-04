Was in den vergangenen Stunden geschah Die Besatzung des russischen Raketenkreuzers »Moskwa« ist nach Angaben aus Moskau nach einem Zwischenfall vollständig evakuiert worden. Das Schiff der Schwarzmeerflotte sei durch die »Detonation von Munition infolge eines Brandes« zudem schwer beschädigt, berichtete die russische Agentur Tass in der Nacht zu Donnerstag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Die Brandursache werde untersucht, hieß es weiter. Wenige Stunden davor hatte es aus Kiew geheißen, der Raketenkreuzer sei von einer ukrainischen Anti-Schiffsrakete getroffen worden.

Bild vergrößern Feuerwehreinsatz in Charkiw Foto: Felipe Dana / AP

Im nordostukrainischen Gebiet Sumy sind nach dem Abzug russischer Truppen nach offiziellen Angaben mehr als hundert Leichen gefunden worden. »Leider erhöht sich diese Zahl jeden Tag, denn es werden Körper gefunden – mit gefesselten Händen, mit Folterspuren, mit Kopfschüssen, das sind schreckliche Dinge«, sagte der Gouverneur des Gebiets, Dmytro Schywyzkyj, am Mittwoch vor Journalisten. Viele Menschen seien noch vermisst oder in russischer Gefangenschaft.

In Charkiw im Nordosten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben durch russische Luftangriffe vier Zivilisten getötet worden. Mindestens zehn weitere seien verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Oleg Synegubow am Mittwoch bei Telegram mit. Die »Besatzer« hätten erneut Wohnviertel von Charkiw bombardiert.

Das sagt Kiew Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat es keine Anfragen zu einem möglichen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine gegeben. »Ich als Präsident und unser Büro haben keine offiziellen Anfragen des Bundespräsidenten und des Büros des Bundespräsidenten bezüglich eines Besuchs in der Ukraine erhalten.« Das sagte Selenskyj nach Angaben der ukrainischen Agentur Unian bei einem Pressetermin in Kiew (mehr dazu erfahren Sie hier).

Er empfing am Mittwoch die Staatspräsidenten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands in Kiew. Der Besuch der Präsidenten der »vier Staaten – Freunde der Ukraine« sei nützlich und fruchtbar gewesen, sagte Selenskyj nun in seiner Videobotschaft in der Nacht zu Donnerstag. Es seien die Präsidenten jener Länder gewesen, die der Ukraine vom ersten Tag an geholfen hätten; die nicht gezögert hätten, Waffen an Kiew zu liefern und die keine Zweifel an Sanktionen gegen Russland gehabt hätten.

Kritik äußerte Selenskyj an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron – wegen dessen Ablehnung des Begriffs »Völkermord« im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg. »Solche Dinge sind sehr schmerzhaft für uns«, sagte Selenskyj in Kiew. Er kündigte an, mit Macron das Gespräch zu suchen.

In seiner Videobotschaft sagte Selenskyj auch, russische Truppen hätten im Norden der Ukraine große Mengen an nicht explodierten Sprengvorrichtungen hinterlassen. Zehntausende nicht detonierter Granaten oder Minen seien in dem Gebiet. Die Räumung dauere an. Bewohnerinnen und Bewohner, die dorthin zurückkehrten, müssten äußerst vorsichtig und aufmerksam sein.

Selenskyj zufolge machen sich immer mehr russische Militärkonvois auf den Weg in den Südosten der Ukraine. Raketen-, Bomben- und Artillerieangriffe würden von den Angreifern weiter fortgesetzt. Zusätzlich versuchten die Russen offenbar, ukrainische Bewohner in den vorübergehend besetzten Gebieten in Bezirken der Regionen Donezk und Luhansk mobil zu machen. »Sie versuchen, Einwohner der südlichen Regionen unseres Landes in ihre Reihen zu holen«, sagte Selenskyj.

Das sagt Moskau Russlands Armee hat nach eigenen Angaben den Hafen der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Der Handelshafen sei von ukrainischen Asow-Kämpfern »befreit« worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch. Die verbliebenen ukrainischen Truppen seien »blockiert und der Möglichkeit beraubt, aus der Einkesselung zu entkommen«. Als Reaktion auf US-Sanktionen hat Russland zudem ein Einreiseverbot gegen 398 Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses verhängt. Es handele sich um eine Antwort auf die Ende März von der US-Regierung verkündeten Sanktionen gegen die russische Staatsduma, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwochabend mit. Auch 87 kanadische Senatoren wurden demnach auf die sogenannte russische Stop-Liste gesetzt. Angesichts immer neuer westlicher Sanktionen seien zudem auch aus Moskau weitere Gegenmaßnahmen geplant, hieß es.

Das Außenministerium in Moskau teilte am Mittwoch außerdem mit, dass als Antwort auf einen entsprechenden Schritt aus Tschechien nun auch ein tschechischer Diplomat in Russland zur »unerwünschten Person« erklärt worden sei. Internationale Reaktionen Nach Einschätzung von Uno-Generalsekretär António Guterres ist aktuell »eine globale Waffenruhe in der Ukraine nicht möglich«. Das sagte er am Mittwoch in New York bei einer Pressekonferenz. Der Uno-Chef hatte zuvor unter anderem seinen Nothilfekoordinator Martin Griffiths damit beauftragt, die Möglichkeit eines »humanitären Waffenstillstands« im Ukrainekrieg auszuloten. Griffiths war daraufhin zu Gesprächen nach Moskau und Kiew gereist. Auf Nachfrage wollte Guterres wegen der Gräueltaten in der Ukraine nicht von »Völkermord« sprechen. Die USA haben der Ukraine weitere Militärhilfen im Umfang von 800 Millionen Dollar (rund 737 Millionen Euro) zugesagt. Geliefert werden sollen unter anderem Artilleriesysteme, Panzer und Hubschrauber, wie das Weiße Haus am Mittwoch nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bekannt gab.

Polens Präsident Andrzej Duda hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als »Terrorismus« verurteilt. »Wenn jemand Flugzeuge und Soldaten schickt, um Wohngebiete zu bombardieren und Zivilisten zu töten, ist das nicht Krieg. Es ist Grausamkeit, Banditentum, Terrorismus«, sagte Duda bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Vizekanzler Robert Habeck (Die Grünen) ruft nach der Absage der Ukraine für eine Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kiew zu Deeskalation auf. »Jetzt sollten wir alle schnell zusehen, dass wir das Problem lösen und nicht eskalieren. Dafür wurden Telefone ja erfunden«, sagt Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Die Bundesregierung stünde in einem ständigen und dauernden Austausch mit der ukrainischen Regierung. Dennoch habe die ukrainische Seite einen diplomatischen Fehler gemacht.

Unterdessen wird immer mehr Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz laut. »Er muss jetzt klar sagen, was er will. Und dann können die Ministerien auch loyal im Kabinett abgestimmt handeln. Jetzt macht jeder so sein Ding. Und das geht natürlich nicht«, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) dem Fernsehsender »Welt«. Auch der Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter forderte »Führungsstärke«. Scholz müsse sagen: »Wir beenden jetzt unsere Alleingänge und sorgen dafür, dass es zu einem Kohle- und Ölembargo kommt.« Auch ein Energieembargo sei notwendig. Was Sie lesen und anschauen sollten Der prorussische Kiewer Geschäftsmann und Politiker Wiktor Medwedtschuk ist festgenommen worden. Präsident Selenskyj hat einen Austausch des Putin-Vertrauten gegen Kriegsgefangene vorgeschlagen. Wer ist der Festgenommene?

Es wird eine Großoffensive Russlands im Osten der Ukraine erwartet. Beide Kriegsparteien verlegen ihre Einheiten in den Donbass. Experten befürchten, dass die bisher wohl blutigste Phase des Krieges bevorsteht.

Politiker wie Ursula von der Leyen und Boris Johnson nehmen die Bahn, wenn sie in der Ukraine Solidarität zeigen. Warum der Krieg die Bahn zu einem wichtigen Verkehrsmittel für Politiker macht – nicht zum ersten Mal.

Beim Vormarsch auf Kiew belagerten Putins Truppen rund einen Monat lang Tschernihiw. Hier wurden offenbar gezielt Zivilisten angegriffen. Sehen Sie den Video-Bericht von SPIEGEL-Reporter Thore Schröder aus der Stadt.