Außenministerin Annalena Baerbock sprach am Mittwochabend bei »Markus Lanz« über den Krieg – und wurde dabei auch auf die Formulierung von Bundeskanzler Olaf Scholz angesprochen, dass Russland den Krieg nicht gewinnen dürfe. »Ich sage, das stimmt, was der Kanzler sagt«, erklärte Baerbock. »Natürlich darf Russland diesen Krieg nicht gewinnen, sondern muss ihn strategisch verlieren.« Russland breche mit dem internationalen Völkerrecht. »Sie wollen den Frieden in der Ukraine zerstören. Deswegen darf die Ukraine auf keinen Fall verlieren – das heißt: Die Ukraine muss gewinnen.« Die Union hatte Scholz' Wortwahl am Mittwoch im Bundestag stark kritisiert. Mehr dazu sehen Sie in folgendem Video: