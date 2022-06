Nach übereinstimmenden ukrainischen und russischen Angaben verstecken sich in Sjewjerodonezk Zivilisten in Bunkern unter einer Chemiefabrik. Diese werde weiter von ukrainischen Soldaten verteidigt, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj dem US-Sender CNN . Die ukrainische Verwaltung des fast an Russland verlorenen Gebiets Luhansk sprach am Donnerstag von etwa 800 Menschen in der Fabrik Asot. »Das sind Einheimische, die gebeten wurden, die Stadt zu verlassen, die sich aber geweigert haben. Auch Kinder sind dort, aber nicht sehr viele«, so Hajdaj.