In Bukarest findet ein Treffen von neun osteuropäischen Nato -Ländern statt. Der russische Angriff gegen die Ukraine ist das Hauptthema. Beteiligt sind Rumänien , Bulgarien , Polen , Ungarn , Tschechien , Slowakei und die drei baltischen Staaten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nimmt per Video teil

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) wird einem Medienbericht zufolge am Freitag den ukrainischen Agrarminister Mykola Solskyj in Kiew treffen. Wie die »Rheinische Post« vorab berichtet, folgt der Minister damit der Einladung seines ukrainischen Amtskollegen und wird sich insgesamt zwei Tage in der Ukraine aufhalten. Bei dem Besuch gehe es ihm um die Anerkennung der ukrainischen Landwirte, sagt Özdemir der Zeitung in einem Interview: »Sie leisten Übermenschliches, in dem sie ihr Land verteidigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Ukraine und die Welt mit Lebensmitteln versorgt werden.« Es sei ihm persönlich ein Anliegen Solidarität mit den Ukrainern in schwierigen Zeiten zu zeigen