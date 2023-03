Große Teile der Ackerflächen in den Gebieten Saporischschja und Cherson in der Südukraine sind von Russland vor gut einem Jahr erobert worden. Kiew prangerte wiederholt die russische Praxis an, Getreide aus den besetzten Gebieten auszuführen und zu verkaufen. Der Ukraine entgehen so wichtige Exporteinnahmen.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass könnte das Werk des japanischen Autoherstellers Toyota in Sankt Petersburg bald von Russlands zentralem Institut für Automobil- und Motorenforschung (Nami) übernommen werden. »Die Übertragung der russischen Toyota-Werke an Nami wird in Betracht gezogen«, zitierte die Agentur den russischen Industrie- und Handelsminister Denis Manturow am Donnerstag (Ortszeit).

Ein Sprecher von Toyota sagte am Freitag, das Unternehmen überlege, was mit dem Werk in Sankt Petersburg geschehen solle, nachdem es bereits im vergangenen Jahr beschlossen hatte, die Fahrzeugproduktion in Russland komplett einzustellen. »Es stimmt zwar, dass wir verschiedene Optionen in Erwägung ziehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nichts entschieden«, so der Sprecher. Nami hat bereits Werke von Renault und Nissan übernommen.

