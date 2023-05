Auch die Luftwaffe und Flugabwehr hätten beim Schutz der Zivilbevölkerung »hervorragende Arbeit« geleistet. »Unsere Prioritäten für diese Woche, nächste Woche und in naher Zukunft sind zusätzliche Luftabwehrsysteme, zusätzliche Raketen, Ausbildung und Flugzeuge, Waffen mit großer Reichweite«, sagte Selenskyj. »Und das wird geschehen.«

Internationale Reaktionen

Die EU will den Handel mit russischen Diamanten einschränken. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Freitag auf dem G7-Gipfeltreffen im japanischen Hiroshima mit. »Russische Diamanten sind nicht für immer«, sagte er in Anspielung auf den James-Bond-Film »Diamonds Are Forever«. Ein Video seiner Erklärung verbreitete Michel auf seinem Twitteraccount und wandte sich damit auch direkt an Selenskyj. Der ukrainische Präsident wird nach Informationen der »Financial Times« persönlich an dem Treffen in Hiroshima teilnehmen. Die Zeitung beruft sich dabei auf namentlich nicht genannte Personen, die mit der Planung der Reise vertraut seien. Auch Bloomberg berichtete von einem Selenskyj-Besuch in Hiroshima.