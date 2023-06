Ihren Worten nach toben auch schwere Kämpfe im Osten der Ukraine. Hier sei das Kiewer Militär weitgehend in der Defensive. Es sei jedoch gelungen, Positionen zu halten und den russischen Angreifern in den Gebieten Donezk und Luhansk schwere Verluste zuzufügen. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

US-Experten zufolge verläuft die Gegenoffensive der Ukrainer bislang nicht wie erhofft. Der Nachrichtensender CNN zitiert aktuell zwei Quellen, offenbar aus Militärkreisen, die angeben, bislang erfülle die ukrainische Offensive an keiner Front die Erwartungen. Die russischen Abwehrstellungen würden sich als recht stabil erweisen, das russische Militär sei in der Lage, die Angriffe der Ukrainer »kompetent« abzuwehren. Die ukrainische Offensive sei aber erst am Anfang. Man bleibe optimistisch, dass die ukrainischen Truppen mit der Zeit Geländegewinne erzielen könnten.