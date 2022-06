Die US-Regierung wird der Ukraine modernere Raketensysteme liefern. Damit solle das angegriffene Land in der Lage versetzt werden, »wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine« präziser zu treffen, schrieb US-Präsident Joe Biden in einem Gastbeitrag für die »New York Times« (lesen Sie hier mehr dazu).

Die Vereinten Nationen bemühen sich angesichts weltweit angestiegener Lebensmittelpreise um die Wiederaufnahme der Getreide-Exporte aus Russland und der Ukraine. Die Uno-Beamtin Rebecca Grynspan habe konstruktive Gespräche mit dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Andrej Beloussow über Getreide- und Düngemittelausfuhren in Moskau geführt, teilte Uno-Sprecher Stéphane Dujarric mit. Derzeit verhandele sie in Washington mit der US-Regierung über dasselbe Thema. Ziel sei es, weltweit die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen.

Wirtschaftliche Reaktionen

Der russische Energiekonzern Gazprom hat den Stopp seiner Gas-Lieferungen an mehrere europäische Energieversorger ab Mittwoch bestätigt. Das Unternehmen teilte am Dienstag zunächst mit, es habe die Lieferungen an den niederländischen Versorger Gasterra »vollständig beendet«. Später meldete Gazprom einen Lieferstopp an das dänische Unternehmen Ørsted und den britisch-niederländischen Konzern Shell. Grund sei die Weigerung der Unternehmen, in Rubel zu zahlen.

Humanitäre Lage

Mehr als fünf Millionen Kinder aus der Ukraine sind nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef wegen des Krieges in ihrem Heimatland auf humanitäre Hilfe angewiesen. In der Ukraine selbst bräuchten nach dem russischen Angriff etwa drei Millionen Kinder Unterstützung, teilte die Uno-Organisation mit . Hinzu kämen etwa 2,2 Millionen Kinder, die inzwischen in andere Länder geflohen seien.