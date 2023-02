Seit mehreren Monaten versuchen die russischen Streitkräfte und Söldner der Gruppe Wagner, Bachmut zu erobern.

Das sagt Moskau

Die Regierung in Moskau wirft Japan mit Blick auf den Krieg in der Ukraine eine russlandfeindliche Haltung vor. Die unbegründeten Ansprüche Japans auf die Kurileninseln würden von »bösartigen Angriffen gegen Russland im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine begleitet«, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zacharowa. Die damalige Sowjetunion hatte die Inselkette gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erobert. In Japan wird jedes Jahr am 7. Februar der Tag der Nördlichen Territorien begangen, um an seinen Anspruch auf die Inselkette zu erinnern.

Debatte über Waffenlieferungen

Kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Einmarsches hat der ukrainische Präsident zur Eile bei der Militärhilfe für sein angegriffenes Land gedrängt. »Wir sehen, dass der Kreml versucht, aus Russland jegliches Aggressionspotenzial herauszuquetschen«, sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft. »Sie haben es eilig, denn sie wissen, dass die Welt am Ende stärker ist, aber Zeit braucht, ihre Kraft zu entfalten.« Deshalb komme es nun auf schnelle Hilfe an.