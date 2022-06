Zuvor hatte Selenskyj in einer Botschaft vor dem Uno-Sicherheitsrat ein Vorgehen gegen Russland wegen dessen Angriff auf die Ukraine gefordert. Russland könne nicht im Rat bleiben, solange sein »Terrorismus« vor allem gegen ukrainische Zivilisten anhalte, sagte Selenskyj, der bei einer kurzfristig anberaumten Sitzung in New York per Video zugeschaltet war. Er forderte vom Sicherheitsrat, den Begriff eines Terrorstaats zu definieren, um Russlands Handlungen entsprechend einzuordnen (lesen Sie hier mehr dazu).

Internationale Reaktionen

Der britische Premier Boris Johnson hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin als »sehr gutes Beispiel« für toxische Männlichkeit bezeichnet, also ein auf Gefühllosigkeit, Härte und auch Aggressivität basierendes Rollenbild. »Wenn Putin eine Frau wäre, glaube ich einfach nicht, dass er so einen machohaften Krieg vom Zaun gebrochen hätte«, sagte Johnson am Dienstag in einem ZDF-Interview .