Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bezeichnete die ukrainische Offensive als Fehlschlag. Er räumte aber ein, dass die Lage in den von Moskau kontrollierten Teilen der südöstlichen Region Saporischschja alles andere als einfach sei.

Ukrainische Analysten erklärten, dass sich die Eroberung einer Reihe von Dörfern auszahle, aber viel derweil davon abhänge, dass die Kämpfe in den nächsten zwei Monaten fortgesetzt werden, bevor der Winter Einzug hält.

Das sagt Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach seinem Truppenbesuch in den umkämpften Regionen Donezk und Saporischschja den Soldaten einmal mehr neue Ausrüstung zugesichert. »Es wird neue Lieferungen geben«, sagte Selenskyj in seiner am Dienstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Dabei berichtete er erneut von seinen Gesprächen mit Kommandeuren und Militärärzten während seiner Reise in die Nähe des Frontgebiets. Demnach besuchte Selenskyj 13 Brigaden. Er werde die Forderungen der Soldaten den Generälen, Regierungsbeamten und den Zuständigen für die internationalen Beziehungen übermitteln. Details nannte er nicht.

Selenskyj kündigte einmal mehr auch eine neue Waffenproduktion sowie für das Land wichtige andere Entscheidungen an. Zuvor hatte der Präsident mitgeteilt, dass er den Chef der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, entlasse. Nach einem Bericht des Internetportals »Ukrajinska Prawda« soll Kyrylenko künftig das Kartellamt der Ukraine leiten, das Monopolbildung verhindern soll. Der Schritt gilt als Beförderung. Zunächst war unklar, wer den von der Ukraine kontrollierten Teil des überwiegend von russischen Truppen besetzten Gebiets Donezk künftig führen soll.