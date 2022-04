Was in den vergangenen Stunden geschah In mehreren Regionen des Landes gab es laut ukrainischen Angaben Tote und Verletzte nach russischen Angriffen. Im Gebiet Donezk im Osten seien bei drei separaten Zwischenfällen drei Zivilisten getötet worden, teilte der Gouverneur der Region, Pawel Kyrylenko, auf Telegram mit. Mindestens sechs weitere Personen seien verletzt worden.

In der Großstadt Charkiw im Osten des Landes seien infolge von Beschuss drei Menschen getötet und weitere sieben verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow mit. Aus der Region Sumy im Nordosten des Landes hieß es, am Dienstag sei erneut ein Ort an der Grenze zu Russland von russischer Seite beschossen worden. In den vergangenen Tagen habe es praktisch in der gesamten Gegend an der Grenze Beschuss mit schwerer Artillerie gegeben, sagte der Gouverneur der Region, Dmytro Schywyzkyj, auf Telegram. Über Schäden oder Opfer ist bislang nichts bekannt.

Bild vergrößern Zerstörung in Donezk (Aufnahme vom 25. April) Foto: JORGE SILVA / REUTERS

Der Bürgermeister der zentralukrainischen Stadt Poltawa teilte mit, in der Nacht zu Mittwoch seien in der Stadt Explosionen zu hören gewesen. Er bat die Bewohner, keine Fotos zu veröffentlichen. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

In den frühen Morgenstunden sollen in der russischen Stadt Belgorod nahe der ukrainischen Grenze eine Reihe von Explosionen zu hören gewesen sein. Das teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Man versuche nun, den Ort und die Ursache der Explosionen zu ermitteln. Die Behörden südrussischer Regionen hatten der Ukraine in den vergangenen Wochen wiederholt Angriffe vorgeworfen.

Polen und Bulgarien erhalten ab Mittwoch kein Erdgas mehr aus Russland. Das Energieministerium in Sofia bestätigte am Dienstagabend, dass das bulgarische Erdgasversorgungsunternehmen Bulgargas eine entsprechende Mitteilung von Gazprom erhalten habe. Kurz zuvor hatten die Regierung in Warschau und der polnische Erdgaskonzern PGNiG mitgeteilt, dass ab Mittwoch keine russischen Gaslieferungen an Polen mehr erfolgen. Direkte Auswirkungen auf die deutsche Versorgungssicherheit haben diese Schritte wohl nicht.

In Kiew ist am Dienstag ein Denkmal aus Sowjetzeiten demontiert worden, das die historischen Bande zwischen der Ukraine und Russland symbolisieren sollte. »Wir beseitigen die Bronze-Skulptur mit zwei Arbeitern, die 1982 im Zentrum der Hauptstadt errichtet wurde, um an die Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland zu erinnern«, sagte der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, im Messengerdienst Telegram.

Klitschko erklärte die Entscheidung für die Demontage mit Moskaus »barbarischem Wunsch«, den ukrainischen Staat und die Ukrainer zu zerstören. Die Verwaltung erarbeite Pläne zur Zerstörung von etwa 60 Kiewer Denkmälern, die mit Russland und der Sowjetunion zusammenhingen. Darüber hinaus gebe es Pläne zur Umbenennung von 460 Straßen und anderen Objekten. Das sagt Kiew Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge gehen Moskaus Ziele weit über die Ukraine hinaus. »Das ultimative Ziel der russischen Führung ist nicht nur die Eroberung der Ukraine, sondern die Zerschlagung des gesamten Zentrums und des Ostens Europas«, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft, die auf Telegram veröffentlicht wurde. Auch ein »globaler Schlag gegen die Demokratie« gehöre zu dem Ziel.

Bild vergrößern Wolodymyr Selenskyj Foto: Uncredited / dpa

In der »freien Welt« gebe es praktisch niemanden mehr, der nicht verstanden habe, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine nur der Anfang sei, sagte Selenskyj. Die fortgesetzten Angriffe auf die Ukraine etwa in der Region Odessa im Süden des Landes oder im Donbass im Osten, sagte Selenskyj weiter, würden Russland »nur neue Verluste« bringen. Diese hätten ein neues EU-Sanktionspaket oder mehr Handelsbeschränkungen zur Folge. Die Mehrheit der Russinnen und Russen werde die aggressive Politik der Staatsführung mit Armut bezahlen müssen.

Die ukrainischen Streitkräfte sind laut Selenskyj auf einen möglichen Angriff russischer Truppen aus der moldauischen Separatistenregion Transnistrien vorbereitet. Man kenne die Stärke dieser Truppen und die ukrainischen Streitkräfte hätten keine Angst vor ihnen.

Den Aussagen Selenskyjs waren mehrere Explosionen in der seit 1992 von Moldau abtrünnigen Region seit Wochenanfang vorangegangen. Tiraspol hatte Kiew vorgeworfen, diese organisiert zu haben. Kiew wies die Vorwürfe zurück und sprach davon, dass der russische Geheimdienst FSB Transnistrien in den russischen Krieg gegen die Ukraine hineinziehen wolle. Der Krieg kann sich nach Einschätzung des ukrainischen Präsidentenberaters Olexij Arestowytsch noch über viele Monate hinziehen. Die von der Ukraine neu erhaltenen Waffen könnten Ende Mai, Anfang Juni »ernsthafte Auswirkungen« auf das Kampfgeschehen haben, sagte Arestowytsch in einem am Dienstagabend veröffentlichten YouTube-Interview, wie die ukrainische Agentur Unian berichtete. Der Krieg selbst könnte bis Ende des Jahres dauern.

Die russische Armee bombardiert nach Angaben Kiews die ukrainische Bahninfrastruktur, um westliche Waffenlieferungen aufzuhalten. »Russland zerstört die ukrainische Verkehrsinfrastruktur – Brücken und Eisenbahnlinien –, um die Waffenlieferungen durch unsere Verbündeten zu verlangsamen«, schrieb Anton Geraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministers, am Dienstag auf Twitter. Der Chef der ukrainischen Eisenbahn, Alexander Kamischin, teilte mit, es habe einen Angriff auf eine strategisch wichtige Bahnstrecke gegeben, die das Land mit Rumänien verbindet. Der Verkehr ist demnach unterbrochen, weil eine Brücke über den Fluss Dnister getroffen wurde, wie er auf Telegram schrieb. Die Strecke verbindet das benachbarte Rumänien mit der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine. Das sagt Moskau Russlands Staatschef Wladimir Putin »hofft« nach eigenen Angeben auf den Verhandlungsweg. »Trotz der Tatsache, dass der Militäreinsatz (in der Ukraine) andauert, hoffen wir immernoch, dass wir in der Lage sein werden, auf diplomatischem Wege Abkommen zu erreichen«, sagte Putin während eines Treffens mit Uno-Generalsekretär António Guterres in Moskau. Er behauptete, Russland lehne Verhandlungen nicht ab. Putin äußerte sich während des vom Fernsehen übertragenen Treffens mit Guterres auch zu Vorwürfen gegen russische Soldaten im Zusammenhang mit den Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha. In Butscha habe es eine »Provokation« gegeben, »mit der die russische Armee nichts zu tun hatte«, sagte Putin. Internationale Reaktionen Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Einschätzung geäußert, Putin habe den »politischen Spielraum«, seine Invasion in der Ukraine gesichtswahrend zu beenden. Dies liege an »der massiven russischen Unterstützung für sein Handeln und der offensichtlichen Vergesslichkeit der russischen Medien«, sagte Johnson am Dienstag dem Sender TalkTV.

Bild vergrößern Boris Johnson Foto: POOL / REUTERS

Putin könne dem russischen Volk sagen, dass die in der Ukraine begonnene Operation »vollendet« und »technisch ein Erfolg« gewesen sei – auch wenn dies vielleicht nicht den Tatsachen entspreche. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda findet, die deutsche Bundesregierung sollte der Ukraine auch »Leopard«-Panzer liefern. »Ich bin nicht in der Position von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich kann nur sagen, was ich an seiner Stelle tun würde: Ich würde Panzer liefern«, sagte Nauseda den Zeitungen der Funke Mediengruppe . Deutschland solle sich schneller darüber klar werden, wo es in diesem Konflikt steht. »Die Ukraine braucht die volle militärische Unterstützung – auch von Deutschland.« Die Niederlande haben die geplante Lieferung von Panzerhaubitzen an die Ukraine bestätigt. Es werde »eine begrenzte Anzahl« der Panzerhaubitze 2000 an Kiew geschickt, teilte die Regierung mit. Die Haubitzen stellen laut dem Verteidigungsministerium die »schwerste Artillerie der niederländischen Armee« dar. Sie ermöglichen es, feindliche Ziele aus 50 Kilometern Entfernung zu beschießen.

Polen erwartet für die Lieferung von Panzern sowjetischer Bauart in die Ukraine Ersatz aus Deutschland. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte am Dienstagabend nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin, dass er mit dem Kanzler darüber gesprochen habe. Er rechne mit Kompensation von Nato-Partnern und denke, »es wird möglich sein, Waffen aus Deutschland zu erhalten«, zitiert die polnische Nachrichtenagentur PAP den Regierungschef. Humanitäre Lage

Nach dem Treffen zwischen Guterres und Putin sagte Uno-Sprecher Stephen Dujarric, die beiden Männer seien sich »grundsätzlich« darin einig gewesen, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz an der Evakuierungsaktion für im Industriegelände Asow-Stahl in Mariupol verschanzte Zivilisten beteiligt sein sollte. Weitere Gespräche zu diesem Thema werde es zwischen dem russischen Verteidigungsministerium und dem Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten geben. Was heute passiert Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht die Slowakei. Dort stehen ein Gespräch mit Staatspräsidentin Zuzana Čaputová, ein Treffen mit Vertretern humanitärer Hilfsorganisationen zur Aufnahme ukrainischer Geflüchteter und ein Besuch des NATO-Stützpunkts Sliač auf dem Programm.