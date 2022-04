Krieg in Osteuropa Dramatische Lage in Mariupol, »sehr gute Nachrichten« aus Tschernobyl – das geschah in der Nacht

Was in den vergangenen Stunden geschah Russland setzt seine Angriffe im Osten der Ukraine fort. Gruppierungen der »Volksrepublik« Luhansk haben eigenen Angaben zufolge die Kleinstadt Kreminna im Gebiet Luhansk vollständig eingenommen. Auf einem Video ist zu sehen, dass auf der Eingangstür der Stadtverwaltung eine russische Fahne hängt. In Kreminna lebten vor Kriegsbeginn etwa 18.000 Menschen. Davon sollen noch etwa 4000 in der Stadt ausharren. Laut der jüngsten Analyse des US-Kriegsforschungsinstituts ISW war der Vorstoß nach Kreminna die einzige russische Bodenoffensive binnen 24 Stunden, die »signifikante Fortschritte« gemacht habe.

Der ukrainische Präsident sagte über den russischen Truppenaufmarsch in seinem Land: »Jetzt ist praktisch der gesamte kampfbereite Teil der russischen Armee auf dem Territorium unseres Staates und in den Grenzgebieten Russlands konzentriert.« Die russische Seite habe »fast alle und alles, was fähig ist, mit uns zu kämpfen, zusammengetrieben«, sagte Wolodymyr Selenskyj einer Videobotschaft, die in der Nacht zu Mittwoch auf Telegram veröffentlicht wurde .

Die Lage in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol könnte nicht schwieriger sein, sagte Selenskyj weiter. Das russische Militär blockiere alle Versuche, humanitäre Korridore zu organisieren und ukrainische Bürger zu retten. Ein Berater des Präsidenten erklärte, Russland habe das belagerte Stahlwerk Asowstal in Mariupol mit bunkerbrechenden Bomben angegriffen. »Die Welt sieht dem Mord an Kindern online zu und schweigt«, schrieb Berater Mykhailo Podolyak auf Twitter.

Aus der ukrainischen Großstadt Mykolajiw im Süden des Landes ist erneut Beschuss gemeldet worden. »Wieder Explosionen in Mykolajiw«, schrieb der Bürgermeister der Stadt, Olexander Senkewytsch, am frühen Mittwochmorgen auf Telegram. Er forderte die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt dazu auf, sich von Fenstern fernzuhalten und an sicheren Orten zu bleiben. Über Schäden und Opfer gab es zunächst keine Angaben. Derweil gibt es positive Berichte aus Tschernobyl: Nach mehr als einem Monat Unterbrechung ist die direkte Kommunikation zwischen dem stillgelegten Kernkraftwerk und der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde wiederhergestellt. Das teilte der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi mit . Er berief sich dabei auf Informationen der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde. Diese Entwicklung sei eine »sehr gute Nachricht«, sagt Grossi. Er werde noch in diesem Monat mit einem Expertenteam den Zustand des Kraftwerks vor Ort bewerten.

Die russischen Streitkräfte hatten Tschernobyl kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine besetzt. Am 31. März zogen sie sich aus der Anlage wieder zurück. Das sagt Moskau Das russische Verteidigungsministerium kündigte für Mittwoch eine Feuerpause in der Umgebung des belagerten Stahlwerks Asowstal in Mariupol an. Die dort verschanzten ukrainische Truppen sollten in dem Zeitraum ab 13 Uhr MESZ ihre Waffen niederlegen, heißt es in einer Mitteilung. Ein ähnliches Angebot am Dienstag sei von keinem einzigen ukrainische Soldaten angenommen worden.

Internationale Reaktionen Der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hat Fehler der früheren Bundesregierung im Zusammenhang mit der Gas-Pipeline Nord Stream 2 eingeräumt. »Es war ein Fehler, bei den Einwänden gegenüber Nord Stream 2 nicht auf die Osteuropäer zu hören. Das war auch mein Fehler«, sagte Gabriel der »Welt« . Viele und nicht nur die Deutschen seien davon ausgegangen, mit engen Handels- und vor allem Rohstoff-Beziehungen Russland in eine stabile europäische Ordnung einbinden zu können, sagte Gabriel. »Die Osteuropäer haben das immer als Illusion bezeichnet – und hatten recht.«

Man dürfe dennoch nicht die SPD und ihre Entspannungspolitik zum alleinigen »Sündenbock« für die starke Energie-Abhängigkeit Deutschlands von russischem Erdgas machen. »Mal abgesehen davon, dass die totale Entstaatlichung der Energieversorgung eher ein liberal-konservatives Glaubensbekenntnis war, ist die Russlandpolitik seit 2005 von einer Unions-Kanzlerin ebenso geführt worden, wie die Bundeswehr seit 2002 von Verteidigungsministern der Union ruiniert wurde«, sagte Gabriel.