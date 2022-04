Was in den vergangenen Stunden geschah Trotz des internationalen Drucks nach den mutmaßlichen Gräueltaten von Butscha hat Russland seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadtregion fortgesetzt. In den Dörfern Welyka Dymerka und Bogdanikowa sind laut Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft vom Dienstag zwölf Menschen durch Gewehrfeuer und Artillerie getötet worden.

In Butscha selbst gehen unterdessen die Aufräumarbeiten weiter. Bei einem Ortsbesuch sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrsky, dass in den Wohnungen und Wäldern noch »Dutzende Leichen« lägen.

In der Region Lwiw im Westen des Landes ereignete sich am Dienstagabend mehrere Explosionen. »Alle müssen in den Schutzräumen bleiben«, schrieb Gouverneur Maksym Kosytsky im Onlinedienst Telegram und verwies auf Explosionen nahe Radechiv, einer rund 70 Kilometer nordöstlich von Lwiw gelegenen Stadt.

Das russische Verteidigungsministerium kündigte derweil neue Gefechte gegen ukrainische Truppen in der Hafenstadt Mariupol an. Das »Regime« in Kiew ignoriere ständig Aufforderungen, die Kämpfe einzustellen, behauptete Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Dienstagabend in Moskau.

Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach den Gräueltaten von Butscha eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Man solle Strafmaßnahmen gegen die Russische Föderation verhängen, die der Schwere der vom russischen Militär in der Ukraine begangenen »Kriegsverbrechen« angemessen seien, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft, die in der Nacht zu Mittwoch auf Telegram veröffentlicht wurde.

Selenskyj sagte in der Videobotschaft weiter, die ukrainischen Streitkräfte hielten die meisten Gebiete, in die Russland versucht habe, vorzudringen. Am schwierigsten sei die Lage im Donbass und im Gebiet Charkiw im Osten des Landes. Russland sei zudem dabei, mehr Truppen für eine neue Offensive in die Ukraine zu schicken: »Wir wissen von den Versuchen der russischen Führung, in ganz Russland neue Dummköpfe unter Kadetten von Militärschulen, Menschen mit Kampferfahrung und Wehrpflichtigen zu sammeln, um sie alle in einer weiteren Offensive ins Gemetzel zu schicken.«

Zuvor war Selenskyi am Dienstag per Video dem Uno-Sicherheitsrat zugeschaltet. Die Gräueltaten in Butscha seien kein Einzelfall gewesen, so der Politiker. Außerdem warf er dem Gremium Tatenlosigkeit vor.

Das sagt Moskau Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat vor einer Sabotage der Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine gewarnt. Russland werde sich nicht auf ein »Katz-und-Maus-Spiel« einlassen wie in den vergangenen Jahren bei dem Friedensplan für die Ostukraine, sagte Lawrow am Dienstag in einem von dem Ministerium verbreiteten Video. Konkret sagte Lawrow, dass Russland keine Volksabstimmung in der Ukraine über einen möglichen Vertrag zwischen Moskau und Kiew zur Lösung des Konflikts wolle. Es gebe »eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit«, dass der Verhandlungsprozess im Falle eines »negativen Ergebnisses« bei dem Referendum wieder von vorne beginne, so Lawrow.

Nach Vorstellung der Ukraine soll ein möglicher Vertrag über die Neutralität des Landes am Ende der Bevölkerung noch zur Abstimmung vorgelegt werden – nach Abzug der russischen Truppen.

Lawrow wiederholte zudem die russische Linie zu den Leichenfunden in der ukrainischen Stadt Butscha. Er sprach von einer »Provokation«, um die laufenden Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zum Scheitern zu bringen. Russland hatte bereits gestern behauptet, die Toten seien absichtlich dort platziert worden, um der russischen Armee die Schuld zu geben. Im Westen werden diese Behauptungen mit Nachdruck zurückgewiesen. Zuletzt hatten auch Satellitenbilder nahegelegt, dass die Morde an Zivilisten von russischen Soldaten verübt wurden.

Humanitäre Lage Nach Angaben aus Kiew sind am Dienstag mehr als 3800 Menschen aus umkämpften Gebieten des Landes evakuiert worden. Rund 2200 Personen seien aus dem schwer umkämpften und größtenteils zerstörten Mariupol und dem nahen Berdjansk nach Saporischschja gebracht worden, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk mit. Mehr als tausend weitere Menschen seien aus der Region Luhansk in Sicherheit gebracht worden. Ein Konvoi aus sieben Bussen, der Menschen aus Mariupol evakuieren sollte und der nach Angaben aus Kiew kurzzeitig samt Mitarbeitern des Roten Kreuzes von russischen Truppen in der ukrainischen Ortschaft Manhusch festgehalten worden war, habe schließlich umkehren müssen. Auf dem Weg zurück hätten diese Busse Bewohner Mariupols und aus Berdjansk mitnehmen können, sagte Wereschtschuk weiter. Der Buskolonne folgten zudem mehr als 40 Privatautos. Man erwarte daher, dass in naher Zukunft weitere 400 Menschen in Saporischschja in Sicherheit seien.

Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sind nach eigenen Angaben Zeuge russischer Angriffe auf ein Krankenhaus in Mykolaiw geworden. Am Montag sei es dort innerhalb von zehn Minuten zu mehreren Explosionen in unmittelbarer Nähe des Teams gekommen, erklärt der Chef des Ukraine-Einsatzes. Bei der Einrichtung habe es sich um eine Krebsklinik gehandelt, in der auch Kriegsverwundete behandelt werden. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Russland weist Vorwürfe zurück, zivile Ziele anzugreifen. Nach den 35 Tagen russischer Besatzung in dem Kiewer Vorort Hostomel werden nach ukrainischen Angaben rund 400 Bewohner vermisst. Das sagte der Chef der lokalen Militärverwaltung, Taras Dumenko, einem lokalen Radiosender, wie die Internetzeitung »Ukrajinska Prawda« in der Nacht zu Mittwoch berichtete. Behörden seien nun dabei, die Keller in dem Ort zu inspizieren.

Internationale Reaktionen Die Gräueltaten von Butscha könnten im russischen Angriffskriegs nach Ansicht des Weißen Hauses womöglich nur »die Spitze des Eisbergs« sein. Die russischen Streitkräfte hätten in jenen Teilen der Ukraine, zu denen es noch keinen Zugang gebe, »wahrscheinlich auch Gräueltaten begangen«, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, am Dienstag. Die USA hätten bereits zuvor gewarnt, dass es die »Absicht« des russischen Präsidenten Putin und des Militärs sei, in dem Nachbarland Gräueltaten zu begehen. Laut SPD-Chef Lars Klingbeil will die Bundesregierung weitere Waffenlieferungen an die Ukraine prüfen. »Wir haben gerade in diesen Tagen gesehen, was Putin für ein furchtbarer Kriegsverbrecher ist, das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben«, sagte Klingbeil in der Sendung »RTL Direkt« am Dienstagabend. Mit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar habe ein Umdenken in der Bundesregierung begonnen. Deutschland sei inzwischen einer der größten Waffenlieferanten an die Ukraine, so der SPD-Politiker. »Es muss jetzt in einem großen Tempo jeden Tag geprüft werden, was wir noch liefern können.«

Auch die USA unterstützen die Ukraine technisch und wollen jetzt Schutzausrüstung liefern, die bei einem russischen Einsatz von chemischen oder biologischen Waffen genutzt werden könnte. Das sagte ein Vertreter der US-Regierung. Die Ausrüstung, um die Kiew gebeten hat, werde fortlaufend in die Ukraine geschickt. Ein Teil sei bereits versendet worden. Großbritannien hat wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine laut eigenen Angaben 350 Milliarden Dollar (321 Milliarden Euro) russisches Vermögen eingefroren. »Diese Woche werden wir bekannt geben, dass wir über 350 Milliarden Dollar aus Putins Kriegskasse eingefroren haben«, sagte Außenministerin Liz Truss am Dienstag bei einem Besuch in Polen mit Verweis auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. »Über 60 Prozent der Devisenreserven des Regimes in Höhe von 604 Milliarden Dollar« seien »nicht mehr verfügbar«, bekräftigte Truss. Sie betonte zudem, dass »koordinierte Sanktionen die russische Wirtschaft in die Sowjetära zurückwerfen«. Derweil werden die Forderungen nach strafrechtlichen Konsequenzen gegen Putin lauter. Dieser sollte sich aus Sicht des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, vor einem internationalen Gerichtshof verantworten müssen. »Er gehört wie Milošević vor einen internationalen Gerichtshof«, sagte Heusgen im ZDF mit Verweis auf den früheren jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milošević. Heusgen nannte es »schwer vorstellbar«, dass man sich mit Putin noch einmal an einen Tisch setzen könne. »Putin hat alle Glaubwürdigkeit verloren«, so der ehemalige Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Was heute passiert Der Bundestag wird heute ab etwa 15 Uhr über die Gräueltaten an Zivilisten in Butscha und über Reaktionen darauf debattieren. Davor wird Bundeskanzler Olaf Scholz rund eine Stunde lang vom Parlament befragt: Dabei wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und das Massaker von Butscha sicher auch eine Rolle spielen.

Die Außenministerinnen und Außenminister der 30 Nato-Staaten treffen sich heute in Brüssel. Zum Auftakt soll es bei einem Arbeitsessen um das geplante neue strategische Konzept für das Bündnis gehen. Morgen stehen dann Gespräche über eine weitere Unterstützung der Ukraine und eine Verstärkung der Nato-Ostflanke auf der Tagesordnung.

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird heute gegen 11 Uhr per Video eine Rede vor dem irischen Parlament halten.

Der Uno-Nothilfekoordinator Martin Griffiths will heute in die Ukraine reisen . Außerdem kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, noch diese Woche für ein Treffen mit Selenskyj nach Kiew reisen zu wollen. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.

Die USA und ihre Verbündeten wollen heute neue Sanktionen gegen russische Banken und Regierungsvertreter bekannt geben. »Sie zielen auf russische Regierungsvertreter, deren Familienmitglieder, Finanzinstitute im russischen Staatsbesitz und staatliche Firmen ab«, sagte Präsidialamtsprecherin Jen Psaki. Ein französischer Regierungsvertreter hatte zuvor erklärt, dass die Europäische Union wohl am Mittwoch neue Sanktionen vorlegen werde. Was Sie lesen sollten Harsche Kritik an der Weltgemeinschaft: Wolodymyr Selenskyj hat dem Uno-Sicherheitsrat Tatenlosigkeit vorgeworfen und die grausamen Berichte über die Gräuel von Butscha und anderen Orten seines Landes bestätigt – mit drastischen Worten und Bildern. Lesen Sie hier mehr zur Rede des ukrainischen Präsidenten.

In Butscha haben russische Soldaten mutmaßlich Kriegsverbrechen begangen und zahlreiche Zivilisten hingerichtet. Der Militärexperte Jack Watling sagt, dass diese brutalen Morde Teil der russischen Strategie zu sein scheinen. Im Interview prognostiziert er, wie sich der Krieg entwickeln wird .

Im Verkauf des Deutschlandgeschäfts des russischen Gasriesen Gazprom spielte offenbar auch ein Moskauer DJ eine Rolle – als Strohmann. Laut russischem Handelsregister wollte Gazprom die Kontrolle auf einen Musiker und Autohändler übertragen. Hier erfahren Sie, wie die Bundesregierung den Deal unterband.