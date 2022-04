Zerstörtes Zivilfahrzeug in Charkiw (das Foto entstand am 2. April)

Was in den vergangenen Stunden geschah Mit der Umgliederung der russischen Einheiten ist in der Ukraine nach offizieller Darstellung weder Ruhe noch Stabilität eingekehrt. »Die russische Armee arbeitet weiter an ihrem Minimalplan Ostukraine«, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in der Nacht zum Montag, wie die Agentur Unian berichtete.

Der Generalstab der ukrainischen Armee erwartet unterdessen in Kürze einen neuen Vorstoß der russischen Streitkräfte zur vollständigen Eroberung der Ostukraine. Dazu würden aktuell neue Truppen aus anderen Landesteilen Russlands an die Grenzen herangeführt. Daneben würden zerschlagene russische Einheiten mit neuem Personal aufgefüllt. Die Schwerpunkte der nächsten russischen Angriffe seien bei Charkiw und Slowjansk zu erwarten, hieß es.

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw sind am Sonntag bei russischen Artillerieangriffen zwei Menschen getötet worden. Das schrieb Regionalgouverneur Oleg Synegubow auf Telegram. Am Vortag waren demnach bei Bombenangriffen südöstlich der Stadt zehn Zivilisten getötet worden. Aus Charkiw und Mykolajiw an der südwestlichen Schwarzmeerküste waren örtlichen Medienberichten zufolge am Sonntagabend schwere Explosionen zu hören.

Zudem wurden nach Angaben der Ukraine am Sonntag 2824 Menschen aus den Städten des Landes durch humanitäre Korridore in Sicherheit gebracht. Darunter seien 213 Einwohner der von russischen Truppen belagerten Stadt Mariupol gewesen, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist mit der russischen Politik der Tatsachenleugnung hart ins Gericht gegangen. Während die Ukraine bemüht sei, »jeden Bastard, der unter russischer Flagge in unser Land gekommen ist und unsere Leute getötet hat«, zur Rechenschaft zu ziehen, versuche Russland, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Das sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zu Montag .

Bild vergrößern Selenskyj bei einem Interview in seinem Büro in Kiew Foto: Evgeniy Maloletka / dpa

Russland versuche, die Schuld für alles auf die Ukraine abzuschieben: »Sie haben die Krim geschnappt, daran sind wir angeblich schuld«, sagte Selenskyj. »Sie haben jedes normale Leben im Donbass vernichtet, daran sind wir angeblich schuld. Sie haben acht Jahre lang Menschen in unserem Land getötet, daran sind angeblich wir schuld. (...) Und schließlich haben sie einen groß angelegten Krieg gegen uns begonnen, und wieder sind wir daran schuld.« Dies alles geschehe aus »reiner Feigheit«, sagte Selenskyj. »Wenn Menschen der Mut fehlt, Fehler zuzugeben, sich zu entschuldigen, sich der Realität anzupassen, verwandeln sie sich in Monster«, sagte er in Anspielung an die Führung im Kreml. »Und wenn die Welt dies ignoriert, entscheiden die Monster, dass sich die Welt ihnen anpassen muss.« Dennoch werde der Tag kommen, an dem Russland die Wahrheit eingestehen müsse.

Selenskyj lobte in seiner Videoansprache außerdem die nach seinen Worten »günstigere« Änderung der deutschen Haltung gegenüber Kiew. »Ich stelle mit Freude fest, dass sich die Position Deutschlands in letzter Zeit zugunsten der Ukraine verändert. Und ich halte das für absolut logisch, denn die Mehrheit der Deutschen unterstützt diese Politik. Dafür bin ich ihnen dankbar.« Selenskyj hatte am Sonntag mit Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert. Dabei habe man darüber gesprochen, wie man Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen, Sanktionen gegen Russland verschärfen und Russland dazu bringen könne, den Frieden zu suchen, sagte Selenskyi. Nun sei es wichtig, dass alles Vereinbarte auch umgesetzt werde.

DER SPIEGEL

Das sagt Putins Verbündeter Der Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, droht mit weiteren Angriffen auf ukrainische Städte. »Es wird eine Offensive geben... nicht nur auf Mariupol, sondern auch auf andere Orte, Städte und Dörfer«, sagt er in einem Video, das in der Nacht zu Montag auf seinem Telegramm-Kanal veröffentlicht wurde. Erst werde man Luhansk und Donezk »vollständig befreien«, danach Kiew und alle anderen Städte einnehmen.

Kadyrow ist offiziell Präsident der autonomen Republik Tschetschenien und gilt als enger Vertrauter Wladimir Putins. Oft wird er als dessen »Bluthund« bezeichnet. Mit seiner Hilfe und dank der Unterstützung seines 2004 bei einem Terroranschlag getöteten Vaters Achmad Kadyrow gewann Putin den Tschetschenienkrieg. Internationale Reaktionen Die ehemalige Uno-Chefanklägerin Carla Del Ponte bekräftigte ihre Forderung nach einem internationalen Haftbefehl gegen Putin: Er könne zwar erst vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden, wenn er nicht mehr im Amt sei, doch die Justiz habe Geduld, sagte die Juristin am Sonntag. »Es gibt keine Verjährung für diese Verbrechen. Und Putin wird nicht ewig Präsident bleiben.« Nun sei es wichtig, Beweise für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sammeln, sagte Del Ponte.