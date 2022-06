Das ukrainische Wort Holodomor steht für »Mord durch Hunger«. Als Holodomor wird eine große Hungersnot bezeichnet, die von der politischen Führung der damaligen Sowjetunion unter dem Diktator Josef Stalin gezielt verursacht wurde und der bis zu vier Millionen Ukrainer zum Opfer fielen. Tote gab es damals auch im Süden Russlands und in Kasachstan. Anfang April hatte das tschechische Parlament vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine den Holodomor als Genozid am ukrainischen Volk eingestuft und verurteilt.

Wirtschaftliche Reaktionen

Viele große deutsche Unternehmen haben bisher kaum Geflüchtete aus der Ukraine eingestellt. Dies ergibt eine Umfrage der »Welt am Sonntag« unter im Dax-40 gelisteten Konzernen laut Vorabbericht. Als Gründe wurden demnach geringe Bewerberzahlen und fehlende Sprachkenntnisse genannt. So hätten sich beim Rückversicherer Munich Re in den vergangenen Wochen nur wenige Ukrainer beworben. Ähnlich sah es laut Umfrage beim Autohersteller BMW und beim Medizinkonzern Fresenius aus. Beim Versicherer Allianz, der 184 Stellen unter dem Hashtag »standwithukraine« ausgeschrieben habe, befänden sich zurzeit fünfzehn Kandidaten im Anstellungsverfahren.

BASF-Chef Martin Brudermüller warnt vor drastischen Konsequenzen eines möglichen Gas-Embargos für den Chemiekonzern. »Sollten wir kein Gas mehr zugeteilt bekommen, blieben uns für das Herunterfahren des Standorts Ludwigshafen ein paar Stunden«, sagte der Manager der »Süddeutschen Zeitung«. Brudermüller hält laut Vorabbericht ein Gas-Embargo auch nicht für das richtige Mittel zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Er glaube, dass Hightech-Sanktionen viel wirksamer seien, »wenn es keine Flugzeugersatzteile mehr gibt, keine Halbleiter und kein Software-Update«.

Brudermüller räumte in dem Interview ein, dass die Lage 2014 bei der russischen Annexion der Krim neu hätte bewertet werden müssen. Aufgrund der langen und verlässlichen Partnerschaft habe sich BASF damals entschieden, das inzwischen gestoppte Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 mitzufinanzieren: »Würden wir es noch mal machen? Nein.«

Russland hat sich aus der Welttourismusorganisation (UNWTO) verabschiedet. Eine entsprechende Anordnung der Regierung wurde am Freitag in Moskau veröffentlicht. Russlands Mitgliedschaft in der Sonderorganisation der Vereinten Nationen war bereits Ende April wegen des Angriffskriegs in der Ukraine von der Uno-Generalversammlung suspendiert worden. Kurz zuvor hatte Moskau schon den Rückzug aus der UNWTO angekündigt. Begründet wurde dies mit einer »Politisierung« der Organisation.

Humanitäre Lage

Der Bürgermeister der von russischen Truppen kontrollierten südukrainischen Stadt Mariupol fordert die Vereinten Nationen und das Internationale Rote Kreuz auf, sich für die Einrichtung eines humanitären Korridors einzusetzen, damit die verbliebenen Einwohner die Stadt verlassen könnten. In der Stadt sei die Cholera ausgebrochen. »Es gibt einen Ausbruch von Dysenterie und Cholera ... Der Krieg, der mehr als 20.000 Menschen das Leben gekostet hat, wird mit diesen Infektionsausbrüchen leider die Leben weiterer Tausender von Menschen in Mariupol fordern«, sagte er im ukrainischen Fernsehen. Die sanitären Anlagen seien zerstört worden. Leichen verwesten in den Straßen.