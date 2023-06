Forderungen afrikanischer Länder

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat zum Auftakt einer Friedensmission die Ukraine und Russland zur Deeskalation aufgerufen. »Dieser Krieg muss beendet werden und es sollte Frieden durch Verhandlungen geben«, sagte Ramaphosa am Freitag in Kiew nach einem Treffen afrikanischer Staatschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenkskyj. »Es muss eine Deeskalation von beiden Seiten geben.«

Ramophosa sowie Staats- und Regierungschefs etwa der Länder Ägypten, Senegal und Sambia waren am Freitagmorgen in der Ukraine angekommen. Zeitgleich mit ihrem Besuch wurde die ukrainische Hauptstadt erneut von russischen Raketen angegriffen. Die Gruppe will im Rahmen ihrer Friedensinitiative am Samstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg treffen. Ramaphosa hatte im Mai verkündet, dass sowohl Selenskyj als auch Putin dem Empfang einer afrikanischen Friedensmission zugestimmt hätten.