Alex Drueke und Andy Huynh, beide aus Alabama, hatten sich als Freiwillige der ukrainischen Armee angeschlossen. Sie sind vermutlich die ersten US-Amerikaner, die seit Beginn des Krieges am 24. Februar von russischen Truppen gefangen genommen wurden.

Das sagt Kiew

Ein Beitritt der Ukraine wäre nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Gewinn für die Europäische Union. »Unsere Annäherung an die Europäische Union ist nicht nur für uns positiv«, sagte er in seiner Videoansprache vom Freitagabend in Kiew. »Das ist der größte Beitrag zur Zukunft Europas seit vielen Jahren.« Nur mit der Ukraine werde die EU in Zukunft ihre Macht, Selbstständigkeit und Entwicklung sichern können.