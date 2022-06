In der moldauischen Region Transnistrien werden bis auf Weiteres keine Wettbewerbsspiele der Europäischen Fußball-Union ausgetragen. Das teilte die Uefa am Freitag nach einer entsprechenden Entscheidung des Exekutivkomitees mit. »Die Entscheidung stützt sich auf Erwägungen und Schlussfolgerungen von auf internationale politische und strategische Analysen spezialisierten Organisationen, deren Berichte von der Uefa-Administration im Rahmen der Bewertung der aktuellen Situation in der Region Transnistrien konsultiert wurden«, hieß es. Sie sei im Einklang mit früheren Beschlüssen vor dem Hintergrund des Einmarschs der russischen Armee in die Ukraine.

Betroffen vom Spielverbot in der Region ist Sheriff Tiraspol in der Qualifikation der kommenden Champions-League-Saison. Der Verein wurde aufgefordert, für seine Heimspiele im europäischen Wettbewerb »eine alternative, allen Anforderungen der einschlägigen UEFA-Reglemente entsprechende Spielstätte außerhalb der Region Transnistrien vorzuschlagen, solange das Verbot in dieser Region gilt«.

Sonstiges

Naturschützer bringen den Tod von Tausenden Delfinen im Schwarzen Meer mit dem Krieg in Verbindung. Mindestens 3000 Tiere seien verendet, schrieb Forschungsleiter Iwan Rusew bei Facebook. Der Einsatz von Sonar-Technik und Explosionen zerstörten das »empfindliche Navigationssystem« der Tiere. So könnten sie nicht mehr genug Fische fangen und seien deshalb anfälliger für Infektionskrankheiten. Die Folge sei, dass mehr Tiere sterben, so der Experte eines Nationalparks in der Nähe von Odessa im Süden der Ukraine.

Nach seinen Angaben gibt es zudem Berichte über verendete Tiere aus Bulgarien und Rumänien. »Wir bitten alle, die tote Delfine am Strand sehen, dies zu melden.« In den vergangenen Jahren hätten Fischfang und Wilderei die größten Gefahren für Delfine dargestellt.