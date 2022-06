Internationale Reaktionen

Lettlands Ministerpräsident Krišjānis Kariņš hält den deutschen Beitrag zur Bewaffnung der ukrainischen Armee für wichtig. Die Waffenlieferungen der Ampel-Koalition trügen dazu bei, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinne, sagte Kariņš der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Er sehe lediglich Defizite bei der Rhetorik der Bundesregierung, die manchmal unklar bleibe. Außerdem verteidigte der lettische Regierungschef das Teil-Embargo der EU gegen Öl aus Russland und betonte, wie wichtig eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine sei.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält Deutschland für keinen geeigneten Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. »Deutschland wird in diesem Konflikt kaum vermitteln können«, sagte Mützenich dem Nachrichtenportal, »t-online« laut einem Vorabbericht. »Weil wir aus Sicht Russlands von Anfang an eine zu klare Haltung an den Tag gelegt haben.« Mützenich hält für die Vermittlerrolle Staaten für geeignet, die sich bei der Verurteilung Russlands in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zurückgehalten haben. »China etwa hat Russland zwar gewähren lassen, aber den Angriffskrieg auch nicht befürwortet«, sagte Mützenich. »Im Gegenteil: Die chinesische Führung spricht weiter von der territorialen Integrität von Staaten. Vielleicht können die Ukraine und auch Russland dadurch in China einen möglichen Vermittler sehen.«

Der ukrainische Botschafter in Ankara hat Russland beschuldigt, ukrainisches Getreide zu »stehlen« und insbesondere in die Türkei zu exportieren. »Russland stiehlt schamlos Getreide aus der Ukraine und exportiert es von der Krim ins Ausland, insbesondere in die Türkei«, schrieb Botschafter Wasyl Bodnar am Freitag auf Twitter. »Wir haben die Türkei um Hilfe gebeten, um das Problem zu lösen.« Das Nato-Mitglied Türkei versucht in dem Krieg eine neutrale Position einzunehmen.

Wirtschaftliche Reaktionen

Die Aktionäre des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV haben bei der Hauptversammlung ein negatives Urteil über Ex-Chef Rainer Seele und seine Russland-Strategie gefällt. Die Mehrheit der Eigentümer, darunter auch die Staatsholding ÖBAG, verweigerte dem deutschen Manager am Freitagabend die Entlastung als Vorstandsvorsitzender für das Vorjahr. Er verließ das Unternehmen Mitte 2021.

Seele war 2015 von der Spitze der Wintershall zur OMV gewechselt. Er hatte dort stark auf Investitionen und Geschäfte in Russland gesetzt. OMV-Aufsichtsratschef Mark Garrett bezeichnete dies im Rückblick als Fehler. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2022 zwei Milliarden Euro an Projekten mit Russland-Bezug abschreiben musste.

Die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftsintegration (BCIE) bewilligt eigenen Angaben zufolge einen 800 Millionen Dollar Kredit. Er soll lokale Länder vor dem weltweiten Treibstoffpreisanstieg schützen, der zum Teil durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine verursacht wurde. »Diese Maßnahme wird direkte wirtschaftliche Auswirkungen für Millionen Verbrauchern haben«, sagt der Präsident der BCIE, Dante Mossi, einer Erklärung zufolge. Jedes der acht regionalen Mitglieder der Gruppe könne bis zu 200 Millionen Dollar Finanzmitteln erhalten. In den zentralamerikanischen Ländern sind die Kosten für Düngemittel und regionale Grundnahrungsmittel wie Mais und Bohnen infolge der steigenden Treibstoffpreise in die Höhe geschnellt.