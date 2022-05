Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE (DSNS) / via REUTERS

Was in den vergangenen Stunden geschah Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland für einen Raketenangriff auf ein Kulturzentrum im Osten des Landes mit mindestens sieben Verletzten verantwortlich gemacht. Bei dem Beschuss in der Stadt Losowa im Gebiet Charkiw sei auch ein elf Jahre altes Kind verletzt worden, schrieb das Staatsoberhaupt bei Telegram. »Die Besatzer haben Kultur, Bildung und Menschlichkeit als ihre Feinde identifiziert«, meinte Selenskyj. Solche Angriffe seien eine »absolute Dummheit« und »Boshaftigkeit«. Selenskyj veröffentlichte auf seinem Account ein Video, das einen Raketeneinschlag zeigte. Danach war eine riesige Rauchwolke zu sehen.

Nach wochenlangen Kämpfen befindet sich das Asow-Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol Angaben aus Moskau zufolge unter russischer Kontrolle. Alle Kämpfer hätten sich ergeben, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitagabend.

DER SPIEGEL

Seit dem 16. Mai seien insgesamt 2439 ukrainische Soldaten in russische Gefangenschaft gekommen. Zuvor hatten die ukrainischen Streitkräfte nach wochenlangen, erbitterten Kämpfen die Verteidigung der Stadt aufgegeben. (Lesen Sie hier mehr). Das sagt Kiew Für Entschädigungszahlungen an Länder, die etwa unter russischen Angriffen leiden, hat Selenskyj einen Fonds ins Gespräch gebracht. Gemeinsam mit anderen Partnerländern müsse ein Mechanismus entwickelt werden, »damit jeder, der unter Russlands Handeln gelitten hat, eine Entschädigung für alle Verluste erhalten kann«, sagte das Staatsoberhaupt in einer Videoansprache. Das könne in einem »multilateralen Abkommen« geregelt werden.

Selenskyj schlug vor, russisches Kapital und Eigentum im Ausland einzufrieren oder zu beschlagnahmen und diesem neuen Fonds zuzuführen. »Das wäre gerecht.« Russland würde so das »wahre Gewicht jeder Rakete, jeder Bombe, jedes Projektils zu spüren bekommen, das es auf uns abgefeuert hat«. Die Kriegsschäden in der Ukraine gehen Schätzungen zufolge schon jetzt in die Hunderte Milliarden Euro. Das sagt Moskau Russland hat den Kremlkritiker Michail Chodorkowski und den früheren Schach-Weltmeister Garri Kasparow als »ausländische Agenten« eingestuft. Sie seien auf die entsprechende Liste des Justizministeriums in Moskau gesetzt worden, meldete die Staatsagentur Tass. Beide seien an politischen Aktivitäten beteiligt und dabei von der Ukraine und den USA finanziert worden, teilte das Ministerium zur Begründung mit.

Bild vergrößern Garri Kasparow (2020) Foto: Lino Mirgeler / dpa

Viele Nichtregierungsorganisationen und Medien sind in Russland als »ausländischer Agent« eingestuft, was sie als Stigmatisierung kritisieren. Kasparow hatte zuletzt den russischen Staatschef Wladimir Putin persönlich für den Krieg gegen die Ukraine kritisiert. Die russischen Behörden waren wiederholt gegen die Organisationen des im Ausland lebenden früheren Oligarchen Chodorkowski vorgegangen.

Internationale Reaktionen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat für den kommenden Montag eine Schalte der neuen internationalen Ukraine-Kontaktgruppe anberaumt. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, kündigte an, die Gespräche würden diesmal per Video abgehalten. Mit dabei seien mehr als 40 Länder. Austin hatte Ende April internationale Partner zu einem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein eingeladen, um über Hilfe für die Ukraine zu beraten. Dort hatte er in Aussicht gestellt, die Kontaktgruppe solle künftig monatlich beraten. Kirby sagte, mehrere Länder, die beim vergangenen Mal nicht dabei gewesen seien, hätten Interesse angemeldet, sich zu beteiligen.

Großbritannien will einem Medienbericht zufolge der Republik Moldau moderne Waffen liefern, um Russland von einem möglichen Angriff abzuschrecken. Das schreibt die Zeitung »The Telegraph« unter Berufung auf die britische Außenministerin Liz Truss. Die Verteidigungswaffen, die Moldau erhalten sollen, müssten dem Nato-Standard entsprechen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan über den geplanten Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands gesprochen. Erdoğan hat bislang ein Veto dagegen eingelegt. Johnson habe ihm in einem Telefonat gesagt, dass die beiden Länder eine wertvolle Ergänzung für das Bündnis wären.

Ein Sprecher Johnsons sagte außerdem, der Premierminister habe Erdoğan gebeten, mit den Vertretern Schwedens, Finnlands und der Nato zusammenzuarbeiten, um Bedenken im Vorfeld eines Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in Madrid im nächsten Monat auszuräumen.

Der Militärhistoriker Sönke Neitzel hat die Warnungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einer Eskalation des russischen Kriegs in der Ukraine als »außenpolitisch unklug, ja riskant« kritisiert. »Scholz zeigt Putin seine Angst«, sagte der Potsdamer Professor für Militärgeschichte der »Neuen Osnabrücker Zeitung« (NOZ) . »Das fördert das Bild eines schwachen Westens. Genau das hat dazu beigetragen, dass Putin den Krieg überhaupt gewagt hat.« Das Überleben der Ukraine hänge von den USA ab. »Wenn sich die Ukraine auf Deutschland und die EU verlassen hätte, wäre sie jetzt russisch«, sagte Neitzel. Nach seiner Einschätzung wird der Krieg »noch viele Jahre« dauern. Wirtschaftliche Reaktionen Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit der Ukraine erneut herabgestuft. Das Herabsenken um eine Stufe auf Caa3 versah Moody's am Freitag (Ortszeit) mit einem negativen Ausblick – weitere Abstufungen könnten also folgen. Anfang März hatte Moody's die Kreditwürdigkeit der Ukraine bereits um zwei Stufen von B3 auf Caa2 gesenkt. Als Grund für die erneute Herabstufung gab die Ratingagentur »einen länger währenden militärischen Konflikt, als Moody's anfänglich erwartet hatte«, an. Dies erhöhe das Risiko einer Restrukturierung der ukrainischen Schulden und von Verlusten für Gläubiger in der Privatwirtschaft. Trotz umfangreicher finanzieller Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft bestehe die Gefahr, dass sich der deutliche Anstieg der ukrainischen Staatsverschuldung »als mittelfristig untragbar« erweise. Was heute passiert In Berlin findet ein hybrider Kongress des Vereins Friedens- und Zukunftswerkstatt zum Thema »Ohne Nato leben – Ideen zum Frieden« statt. Unter den Teilnehmern sind neben pazifistischen Aktivisten mehrere Linken-Bundestagsabgeordnete. Nach Informationen der Zeitung »Junge Welt« soll auch der frühere Linkenchef Oskar Lafontaine bei der Veranstaltung sprechen. Thema ist der Ukrainekrieg. Im Aufruf zur Veranstaltung wird der russische Angriff als völkerrechtswidrig und »nicht gerechtfertigt« bezeichnet, aber auch Kritik an der Nato geübt.