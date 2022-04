Was in den vergangenen Stunden geschah Ein Moskauer Gericht hat den Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa wegen der angeblichen Verbreitung von Falschinformationen über die russischen Streitkräfte in Untersuchungshaft geschickt. Er muss bis zum 12. Juni ins Untersuchungsgefängnis, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Freitag. Kara-Mursas Anwalt Wadim Prochorow will gegen die Entscheidung vorgehen. In Russland sind Berichte über das Vorgehen des russischen Militärs in der Ukraine, die dem offiziellen Standpunkt widersprechen, strafbar.

Bild vergrößern Wladimir Kara-Mursa Foto: IMAGO/Gavriil Grigorov / IMAGO/ITAR-TASS

Zudem setzte das russische Justizministerium Kara-Mursa auf die Liste der ausländischen Agenten. Der 40 Jahre alte Kreml-Kritiker wurde erst vor wenigen Tagen wegen angeblichen Widerstands gegen die Staatsanwaltschaft zu 15 Tagen Ordnungshaft verurteilt. Zweimal hatte Kara-Mursa in der Vergangenheit rätselhafte Vergiftungen nur knapp überlebt.

Ukrainischen Angaben zufolge haben sich russische Einheiten in mehreren Orten im Osten der Ukraine festgesetzt. Binnen 24 Stunden hätten russische Truppen Angriffe in Richtung der Stadt Slowjansk in der Region Donezk durchgeführt und in der Kleinstadt Losowa, einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt in der Region Charkiw, Fuß gefasst. Das teilte der ukrainische Generalstab in seinem Bericht am Freitagabend mit.

In den Gebieten Selena Dolyna in der Region Donezk und dem etwa 40 Kilometer östlich liegenden, vor wenigen Tagen eroberten Krimenna in der Region Luhansk, bauten russische Truppen demnach ihre eingenommenen Positionen aus und bereiteten sich auf weitere Offensiven vor. Auch in dem Ort Stepne in der Region Donezk hätten sie Fuß fassen können. Abgewehrt habe man unter anderem Angriffe in der Region Luhansk, die ukrainischen Angaben zufolge bereits zu rund 80 Prozent unter russischer Kontrolle steht, im Bereich der Stadt Rubischne und des Dorfes Nowotoschkiwske. In der Hafenstadt Mariupol setze Russland Luftangriffe fort und blockiere das Stahlwerk Asovstal, in dem sich mehr als 2000 ukrainische Kämpfer verschanzt hätten, heißt es in dem Bericht weiter. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bürgerinnen und Bürger seines Landes zum Widerstand aufgerufen. »Jeder muss sich bei jeder Gelegenheit gegen die Besetzung wehren«, sagte er in seiner allabendlichen Videobotschaft. Die Menschen sollten nicht mit den Russen kooperieren. Jene, die in von russischen Einheiten kontrollierten Gebieten lebten, sollten diesen »so viele Probleme wie möglich machen.« Außerdem reagierte der Politiker auf Russlands Äußerungen zu »Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung« auch in Transnistrien in der Republik Moldau. Das Gebiet, in dem Russland sich um die Rechte der Russischsprachigen kümmern sollte, »ist Russland selbst«, sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft. In Russland gebe es weder Meinungs- noch Wahlfreiheit. Es gedeihe Armut und Menschenleben hätten dort keinen Wert. Die Aussagen aus Russland bestätigten zudem, was er bereits mehrmals gesagt habe: »Dass die russische Invasion in die Ukraine nur der Anfang sein sollte und sie danach andere Länder einnehmen wollen.«

Das sagt Moskau Nach dem Untergang des Kriegsschiffs »Moskwa« hat Russland erstmals Verluste eingeräumt. Ein Besatzungsmitglied sei gestorben und 27 weitere Matrosen würden vermisst, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Die übrigen 396 Mitglieder der Besatzung des am 14. April im Schwarzen Meer gesunkenen Lenkwaffenkreuzers seien gerettet worden. Im Zusammenhang mit dem Vorfall hatte es widersprüchliche Angaben gegeben: Lesen Sie hier mehr.

Internationale Reaktionen Uno-Generalsekretär António Guterres wird nach seinem Besuch in Moskau auch in die Ukraine reisen. »Er wird ein Arbeitstreffen mit Außenminister Dmytro Kuleba haben und am 28. April von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen werden«, teilten die Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) in New York mit. (Lesen Sie hier mehr).

US-Außenminister Antony Blinken hat den ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal in Washington empfangen und ihm weitere Unterstützung durch die USA versichert, wie das US-Außenministerium mitteilt. Beide hätten über zusätzliche Möglichkeiten der Hilfe für die Ukraine gesprochen. In Deutschland findet die Diskussion um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine kein Ende. SPD-Chef Lars Klingbeil kritisiert das Vorgehen der Union. »Ich glaube, dass dieser Krawallkurs der Union schaden wird«, sagte er der Nachrichtenagentur dpa mit Blick auf den von der CDU/CSU-Fraktion geplanten Antrag für Waffenlieferungen im Bundestag. Die größte Oppositionsfraktion will darüber möglichst schon nächste Woche abstimmen lassen und hofft auf Zustimmung auch von Koalitionspolitikern der Grünen und der FDP, die sich für Waffenlieferungen ausgesprochen haben.