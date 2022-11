Internationale Reaktionen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland aufgefordert, den Einsatz von Atomwaffen im Ukrainekrieg eindeutig auszuschließen. »Es ist nicht erlaubt, es ist unvertretbar, in diesem Konflikt Nuklearwaffen einzusetzen«, sagte Scholz am Samstag beim SPD-Debattenkonvent in Berlin. »Wir fordern Russland auf, dass es klar erklärt, dass es das nicht tun wird. Das wäre eine Grenze, die nicht überschritten werden darf.« Am Freitag hatte Scholz bei seinem Peking-Besuch gemeinsam mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor einer nuklearen Eskalation gewarnt.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat wegen des Schweizer Vetos gegen die Lieferung von Flugabwehrmunition an die Ukraine für eine grundsätzliche Überprüfung der Lieferketten plädiert. Deutschland könne sich nicht länger abhängig machen, sagte die FDP-Politikerin. Die Welt sei sicherheitspolitisch eine andere seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, Deutschland müsse »Lieferwege überprüfen, gegebenenfalls verändern oder anpassen«. Die Schweiz hatte die Weitergabe von Gepard-Munition am Donnerstag zum zweiten Mal blockiert (lesen Sie hier mehr dazu).