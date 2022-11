Internationale Reaktionen

Die USA sichern der Ukraine Unterstützung beim Wiederaufbau zu. Die US-Handelsministerin Gina Raimondo versprach Kiew bei einem Treffen mit der ukrainischen Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko weiter starke Unterstützung.

Dazu gehören auch die Bemühungen der US-Regierung und des Privatsektors, beim Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur der Ukraine zu helfen, teilt das US-Handelsministerium mit. In den Gesprächen sei es um Pläne für eine Infrastruktur-Taskforce mit Vertretern aus dem US-Handelsministerium, dem US-Verkehrsministerium und dem ukrainischen Ministerium für Infrastruktur gegangen. Swyrydenko wird nach Angaben der ukrainischen Botschaft in Washington am Mittwoch US-Handelsbeauftragte Katharine Tai treffen.

Irland hat sich zudem für eine rasche Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union ausgesprochen. »Was viele Ukrainer motiviert, ist der Traum von einer anderen Zukunft«, sagte der irische Außen- und Verteidigungsminister Simon Coveney in Dublin. »Die Art von Zukunft, wie wir sie heute in der EU genießen, hinsichtlich Frieden, Stabilität, Wohlstand, Demokratie und allem, was sich daraus ergibt.«

»Aber vor allem sollte ein Land, das derzeit gegen eine militärische Supermacht wortwörtlich um sein Überleben kämpft, in der Lage sein, auf volle EU-Mitgliedschaft zu hoffen und nicht auf irgendeine Art von Teil-Mitgliedschaft oder Nachbarschaftsabkommen«, fügte der Minister hinzu. Außer der Ukraine sollten auch andere Länder wie die Balkan-Staaten oder die Ex-Sowjetrepubliken Moldau und Georgien von einer Erweiterung profitieren. »Wir haben den Weg einer Aufnahme einiger Balkan-Länder zu lange verzögert.« Natürlich müsse es verpflichtende Standards geben, die Beitrittskandidaten einhalten müssten. »Aber wir müssen auch Fortschritte würdigen, wenn sie geschehen.«