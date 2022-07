Russland hatte am Freitag in dem Abkommen zugesichert, Schiffe für den Export über einen Seekorridor fahren zu lassen und nicht zu beschießen. Auch die drei beteiligten Häfen dürfen demnach nicht angegriffen werden . Am Samstag schlugen dem ukrainischen Militär zufolge zwei Raketen im Hafen von Odessa ein. Zwei weitere Raketen seien von der Flugabwehr abgefangen worden. Die Getreidesilos im Hafen wurden den Angaben zufolge aber nicht getroffen.