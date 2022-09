Schaller bestätigte der »Hessische/Niedersächsische Allgemeine « (»HNA«), dass er als »Wahlbeobachter« vor Ort sei. Er sei, so berichtet die Zeitung, durch die russische Zivilkammer auf Vorschlag der Kommunistischen Partei Russlands eingeladen worden – wie schon 2021, als er in Russland als Beobachter an den Wahlen zur Staatsduma teilgenommen habe. Sein Aufenthalt in Saporischschja sei aber rein privat und nicht geschäftlich, er habe dafür Urlaub genommen. Zuerst hatte das Nachrichtenportal »t-online« über den Fall berichtet .