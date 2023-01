Nach monatelangem Ringen will Deutschland der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 überlassen. Mehrere europäische Länder haben angekündigt, insgesamt 80 Leopard-Panzer an Kiew zu schicken, nach Medienberichten werden die USA nachziehen. Auch andere Verbündete Kiews haben neue Waffenlieferungen zugesagt. Was die Staaten bislang versprochen haben – und wer noch worüber nachdenkt: