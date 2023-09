Was in der Nacht passiert ist

Brennende Trümmer auf Straßen in Kiew: Das ist das Bild nach einer weiteren Kriegsnacht in der ukrainischen Hauptstadt. Wie Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram erklärte, sei Kiew in der Nacht erneut von Explosionen erschüttert worden. Das Luftverteidigungssystem sei im Einsatz, Drohnen flögen auf Kiew zu, in mehreren Bezirken seien Trümmer herabgefallen . Die Angriffe sind jedoch offenbar vergleichsweise glimpflich ausgegangen: Ein Mensch sei verletzt worden. Gebäude seien nicht beschädigt worden. Die Feuerwehr und Rettungsdienste seien im Einsatz.