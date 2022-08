Präsident Wolodymyr Selenskyj bat deswegen um neue westliche Waffen – und bedankte sich zugleich für die bislang schon gelieferten, die erfolgreiche Gegenoffensiven ermöglichten. In der vergangenen Woche habe die ukrainische Armee »starke Ergebnisse« bei der Zerstörung russischer Kriegslogistik erzielt, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Sonntag.