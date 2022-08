In den vergangenen Tagen waren erste Schiffe von ukrainischen Häfen ausgelaufen – diese hingen dort bereits seit Kriegsbeginn fest. Als erstes war am Montag der mit Getreide beladene Frachter »Razoni« aus Odessa ausgelaufen. Er ist auf dem Weg in den Libanon. Die für Sonntag geplante Ankunft verzögert sich nach Angaben der ukrainischen Botschaft jedoch. Einzelheiten nannte sie nicht.