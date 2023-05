»Die Republik Moldau ist eines der Länder, die am stärksten von den Folgen der illegalen Invasion Russlands in die Ukraine betroffen sind. Es gibt ernsthafte, verstärkte und anhaltende Versuche, das Land zu destabilisieren«, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die Sanktionen seien deswegen ein wichtiges politisches Signal der Unterstützung der EU für die Republik Moldau.

Der Schritt erfolgt unmittelbar vor einem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (European Political Community, EPC). Die EPC trifft sich am Donnerstag in Moldau zu ihrem zweiten Gipfel, nach einer Gründungsveranstaltung in Prag im Oktober. Erwartet werden die Spitzen von 47 Ländern und der EU-Institutionen. Das Forum war in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine entstanden.

Was heute wichtig wird

Vor dem EPC-Gipfel in Moldau trifft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Moldaus Präsidentin Maia Sandu.

Informelles Treffen der Nato-Außenminister in Oslo: Thema sollen der Krieg in der Ukraine, die Stärkung der Ostflanke und der bevorstehende Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in Litauen sein.

Gegen den prominenten inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny startet vermutlich ein neues Gerichtsverfahren. Diesmal wird dem bereits zu neun Jahren Straflagerhaft verurteilten Oppositionellen Extremismus vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen Nawalny rund 30 Jahre Haft. Zunächst geht es nach Angaben einer Sprecherin Nawalnys nur um eine Beschwerde des Kremlgegners, mehr Zeit zu bekommen, sich mit der sehr umfänglichen Klageschrift vertraut zu machen. Der eigentliche Prozessauftakt könnte später folgen.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es in der Bildunterschrift, es werde die Raffinerie in Afipski gezeigt. Tatsächlich handelt es sich um die nahegelegene Anlage Ilski, die ebenfalls Ziel eines Drohnenangriffs wurde. Wir haben dies korrigiert.