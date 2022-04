Seit knapp sieben Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Der Überblick zum 48. Kriegstag. Militärische Lage Im Osten der Ukraine steht eine Großoffensive der russischen Armee bevor. Nach Erkenntnissen westlicher und ukrainischer Militärs zeichnet sich ein Großangriff mit Zehntausenden Soldaten und dem massiven Einsatz von Panzern, Artillerie und Luftwaffe ab. Über den Zeitpunkt gibt es verschiedene Angaben.

In der Nacht beschossen russische Streitkräfte nach eigenen Angaben 32 militärische Objekte in der Ukraine. Dabei seien unter anderem ein Luftabwehrraketensystem vom Typ Buk-M1 sowie ein Munitionslager und eine Flugzeughalle mit ukrainischer Luftwaffentechnik zerstört worden, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums mit. Zudem berichtete die Behörde von heftigen Kämpfen in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol.

Die verbliebenen ukrainischen Soldaten in Mariupol hatten bereits am Montag erklärt, sie bereiteten sich auf die »letzte Schlacht« vor. Die Armeeführung gab sich jedoch weiter kämpferisch: »Die Verteidigung von Mariupol geht weiter.«

Die Hafenstadt gilt als eingekesselt. Nach jüngsten Schätzungen wurden seit Beginn der russischen Invasion etwa 21.000 Zivilisten in Mariupol getötet. Das Asow-Regiment berichtete von einem Giftgaseinsatz, der aber von offizieller ukrainischer Seite bislang nicht bestätigt wurde. Prorussische Separatisten wiesen den Vorwurf zurück: »Die Streitkräfte der Donezker Volksrepublik haben in Mariupol keine chemischen Waffen eingesetzt«, sagte ein Sprecher. Westliche Staaten hatten Moskau vor ernsthaften Konsequenzen gewarnt, falls Chemiewaffen oder andere Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden sollte.

Humanitäre Lage Für Dienstag waren nach ukrainischen Angaben neun Fluchtkorridore für belagerte Orte vereinbart, unter anderem für Mariupol. Zivilisten sollten sich mit privaten Fahrzeugen in Sicherheit bringen können. Fünf der neun Korridore sollte es in der Region Luhansk im Osten der Ukraine geben. Dort gab es nach ukrainischen Angaben erneut heftigen Beschuss durch russische Truppen. Am frühen Abend teilte die ukrainische Regierung mit, dass 2671 Zivilisten aus Regionen an der Front evakuiert worden seien, darunter mehr als 200 Bewohnerinnen und Bewohner aus Mariupol. Seit dem russischen Einmarsch wurden in der Ukraine nach Angaben des Uno-Kinderhilfswerks Unicef 142 Kinder getötet – mindestens. In Wirklichkeit dürften die Zahlen weit höher sein, teilte die Organisation mit. Die Justiz in der Ukraine selbst sprach von mindestens 186 getöteten und 344 verletzten Kindern und Jugendlichen. Unicef verwies zudem auf die vielen Minderjährigen, die entweder mit ihren Familien geflüchtet seien oder weiter im Kriegsgebiet ausharrten.

Nach Angaben der EU-Kommission hat der Krieg in der Ukraine bereits mehr als 4,5 Millionen Menschen gezwungen, in Nachbarländer wie Ungarn, Moldau, Polen und die Slowakei zu fliehen. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Es handele sich um die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise weltweit, erklärte die Behörde. Rund sieben Millionen weitere Menschen seien innerhalb der Ukraine vertrieben worden.

Im ukrainischen Nachbarland Moldau richtet die EU derzeit ein Lagerhaus ein, um Hilfsgüter für Geflüchtete zu sammeln. Zudem würden diese Woche mehr als 1200 Zelte und 4000 Decken geliefert.

Das sagt Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte, dass der Ukraine weiterhin schwere Waffen fehlten, etwa um Mariupol zu befreien. »Wenn wir Flugzeuge und genug schwere gepanzerte Fahrzeuge und die nötige Artillerie hätten, könnten wir es schaffen«, sagte er in der Nacht zu Dienstag. Es dürfe nicht länger gezögert werden. »Nicht nur Zeit geht verloren, sondern auch das Leben von Ukrainern«, sagte er.

Bei einer Ansprache per Video vor dem Parlament in Litauen äußerte Selenskyj außerdem Zweifel an der Entschlossenheit Europas, den Druck auf Russland wegen der Kriegsgräuel in der Ukraine zu erhöhen. »Einige EU-Staaten können sich nicht festlegen, wann sie zumindest spürbar den Kauf russischer Energieträger einschränken«, sagte er. »Sind die Werte noch lebendig, die zur Grundlage Europas nach dem Zweiten Weltkrieg wurden?«

Den russischen Truppen warf er vor, Hunderttausende Menschen aus der Ukraine nach Russland verschleppt zu haben, mit dem Ziel, sie angesichts der Kriegsverbrechen, die von russischen Soldaten begangen wurden, zum Schweigen zu bringen. Belege gibt es für diese Anschuldigungen bislang nicht. Weiter warf Selenskyj den russischen Streitkräften in der Ukraine schwere Kriegsverbrechen vor, darunter massenhafte Vergewaltigungen und Folter. »Es wurden Hunderte Vergewaltigungen registriert, auch von jungen Mädchen und sehr kleinen Kindern. Sogar an einem Baby«, sagte er bei der Ansprache im litauischen Parlament. Fast täglich würden neue Massengräber entdeckt, in Gullys und Kellern würden Leichen gefunden. Menschenrechtsorganisationen gehen nach der Auswertung erster Bericht von Opfern davon aus, dass Vergewaltigungen in der Ukraine als »Kriegswaffe« eingesetzt werden. Das sagt Moskau Russlands Präsident zeigte sich bei einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko siegesgewiss. Die Ziele der »Spezialoperation« – des Angriffskrieges in der Ukraine – würden erreicht, sagte Putin in Wostotschny im Osten Russlands. »Daran gibt es keinen Zweifel.« Den USA und Europa hielt der Kremlchef vor, sie führten mit ihren Sanktionen einen gescheiterten »Wirtschaftskrieg« gegen Russland. »Dieser Blitzkrieg, auf den unsere Missgönner gesetzt haben, ist natürlich fehlgeschlagen, das ist offensichtlich«, sagte der Staatschef. Russlands Wirtschaft und Finanzsystem stünden »fest auf beiden Beinen«.

Tatsächlich steht die russische Wirtschaft schlecht da: Erwartet wird der stärkste Konjunkturabsturz seit 1994. »Die offizielle Prognose dürfte eine Schrumpfung um mehr als zehn Prozent vorsehen«, sagte Rechnungshofchef Alexej Kudrin nach Angaben der Nachrichtenagentur russischen RIA. Putin äußerte sich auch zu den Vorwürfen, dass russische Soldaten in Butscha bei Kiew Kriegsverbrechen verübt haben. Er nannte diese Anschuldigungen »Provokation« und »Fake«. Die Ukraine wirft den russischen Truppen vor, in Butscha ein Massaker unter Zivilisten angerichtet zu haben.

In Russland geht die Regierung weiter gegen Kritikerinnen und Kritiker vor. So wurde bekannt, dass der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa am Montagabend vor seinem Wohnhaus in Moskau von der Polizei festgenommen worden war. Wegen Nichtbefolgen von Polizei-Anweisungen wurde der bekannte Kremlkritiker daraufhin zu 15 Tagen Haft verurteilt – die Höchststrafe für diesen Vorwurf. Der 40-jährige ehemalige Journalist Kara-Mursa hatte in den vergangenen Wochen wiederholt die russische Militärintervention in der Ukraine kritisiert. Er gilt als Vertrauter des Oppositionspolitikers Boris Nemzow, der 2015 ermordet worden war. Das sagt der Westen »Ich war dazu bereit. Aber offenbar – und ich muss zur Kenntnis nehmen – war das in Kiew nicht gewünscht.« Diesen Satz sagte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während eines Besuchs in Polen. Eigentlich hatte das deutsche Staatsoberhaupt geplant, anschließend weiter nach Kiew zu reisen, doch diese Reise ist geplatzt. Die ukrainische Führung hatte Steinmeier signalisiert, dass er nicht willkommen sei. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte zuletzt gesagt, es wäre besser, wenn Kanzler Scholz nach Kiew komme. Ein Besuch des Bundespräsidenten hätte lediglich symbolischen Charakter. Steinmeier hatte zuletzt Fehler in seiner Russlandpolitik als Außenminister eingeräumt.

Litauens Parlament forderte am Nachmittag die internationale Gemeinschaft auf, die Ukraine mit einer Vielzahl von Waffen zu beliefern. Auch schlugen die Abgeordneten des baltischen EU- und Nato-Landes vor, Russlands Vorgehen in der Ukraine nach angemessener juristischer Prüfung als Völkermord am ukrainischen Volk zu qualifizieren. Das sollten Sie lesen (und sehen) Beim Vormarsch auf Kiew belagerten Putins Truppen fast fünf Wochen lang die Stadt Tschernihiw. Mindestens 700 Menschen starben. Die russische Strategie hatte wohl besonders auf Zivilisten abgezielt. Thore Schröder und Maxim Dondyuk berichten von vor Ort.

Die ukrainische Regierung fordert die Lieferung von Waffen. Doch helfen alle Waffen gleichermaßen viel? Die Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hält Marder-Schützenpanzer im Kampf gegen die Russen für ungeeignet. Im Video diskutiert sie mit dem ukrainischen Botschafter Andrji Melnyk über Alternativen.

»Er ist der Schlägertyp, den Putin gerufen hat, um Städte wie Aleppo in Syrien dem Erdboden gleichzumachen. Er ist der Schlimmste der Schlimmsten«, warnt ein US-Admiral und Ex-Oberbefehlshaber der Nato im US-Fernsehen. Der russische General Alexander Dwornikow ist berüchtigt für seine erbarmungslose Kriegsführung in Syrien. Jetzt setzt Putin ihn an die Spitze seiner Armee in der Ukraine – mit welchem Ziel?

Die ukrainische Post hat eine neue Briefmarke veröffentlicht – mit einem unmissverständlichen Signal an die russischen Angreifer: einem Stinkefinger.