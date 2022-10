Morawiecki will Oligarchen-Gelder für Wiederaufbau nutzen

Polens Regierungschef Morawiecki sagte, es gebe einen großen Geldtopf, der für den Wiederaufbau verwendet werden könne – nämlich eingefrorene Werte russischer Oligarchen (lesen Sie hier ein Plädoyer für die Idee ). Man müsse sich bewusst sein, dass für den Wiederaufbau pro Monat drei bis fünf Milliarden zusammengebracht werden müssten.

Der indonesische Präsident Joko Widodo kündigte für den G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte im November auf Bali eine Friedensinitiative für die Ukraine an. Indonesien werde bei dem Gipfel alle dazu einladen, »sich zusammenzusetzen und sich in einen konstruktiven Dialog zu begeben«, sagte Widodo laut Simultanübersetzung in einer Videobotschaft zum Abschluss der Konferenz in Berlin.