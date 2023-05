»Wir haben die Ukraine so aufgerüstet, dass sie das am besten bewaffnete Land mit der strategisch am wenigsten erfahrenen Führung in Europa sein wird.« Am Ende des Kriegs, in dem Russland viele seiner Gewinne wieder verlieren, aber Sewastopol halten würde, gäbe es ein Gleichgewicht der Unzufriedenheit zwischen Russland und der Ukraine, sagte Kissinger.