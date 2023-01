08.47 Uhr: Vor den Verhandlungen der westlichen Verbündeten über weitere Waffenlieferungen in die Ukraine hat der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev die Bundesregierung eindringlich aufgefordert, seinem Land schnell Leopard-2-Kampfpanzer bereitzustellen. »Deutsche Waffen, deutsche Panzer sind überlebenswichtig«, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Am Freitag kommender Woche werden die Verteidigungsminister der westlichen Verbündeten der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine beraten.

Makeiev sagte, ohne die Leopard-Panzer sei eine weitere Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete nicht möglich. Jede weitere Verzögerung werde Menschenleben kosten. »Deutsche Waffen retten Leben«, sagte er. »Deutsche Flugabwehrsysteme helfen uns, die Raketen abzufangen, und die deutschen Panzer werden uns helfen, Territorien zu befreien. Und die Gräueltaten, die dort russische Besatzungstruppen verüben, werden weniger.«

Rheinmetall: Lieferung von Leopard-2-Panzern frühestens 2024 möglich

08.16 Uhr: In der Debatte über deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine hat der Rüstungskonzern Rheinmetall einer schnellen Lieferung eine Absage erteilt. Frühestens im Jahr 2024 könnten instandgesetzte Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern, sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der »Bild am Sonntag«. Zwar gebe es 22 Fahrzeuge vom Typ Leopard 2 und 88 Fahrzeuge vom Typ Leopard 1, ohne Auftrag könnten die aber nicht instand gesetzt werden. »Das kann Rheinmetall nicht vorfinanzieren.«

Fahrzeuge müssten nicht nur neu lackiert, sondern komplett auseinandergenommen und dann wieder neu aufgebaut werden, sagte Papperger der Zeitung. Der Leopard könne im Krieg eine entscheidende Rolle spielen, sagte der Konzernchef: »Mit Kampfpanzern kann eine Armee die feindlichen Linien durchbrechen und einen längeren Stellungskrieg beenden. Mit dem Leopard können die Soldaten zig Kilometer am Stück vorrücken.«