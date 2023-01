Selenskyj lobt Widerstand der ukrainischen Soldaten

08.01 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Widerstandskraft seiner Streitkräfte gelobt. »Dank der Widerstandsfähigkeit unserer Soldaten in Soledar haben wir zusätzliche Zeit und Kraft für die Ukraine gewonnen«, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. Was er genau damit meint, lässt er zunächst offen. In Soledar und im nahe gelegenen Bachmut finden seit Wochen heftige Kämpfe statt.