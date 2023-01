Kreiswehrersatzämter sind für die Mobilmachung für den Ukrainekrieg zuständig. Seit Beginn des Kriegs hat es eine Reihe von Brandanschlägen auf die Militärgebäude gegeben.

Ukraine wehrt russische Angriffe im Donbass ab

09.20 Uhr: Der russische Druck auf die Ostukraine hält an: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben russische Angriffe auf 14 Städte und Ortschaften in der Region Donbass abgewehrt. Vor allem die Stadt Bachmut bleibe umkämpft, teilt der Generalstab mit. Am Vortag habe es vonseiten des russischen Militärs sieben Raketenangriffe, 31 Luftangriffe und 73 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern gegeben.