Nach Angaben der IAEA und der ukrainischen Atombehörde, die das Kraftwerk betreibt, traf das Team gegen 14.15 Uhr Ortszeit in Saporischschja ein. Nur eine Stunde zuvor sei das Kraftwerk noch beschossen worden, berichtete Energoatom.

Insgesamt hat Grossi 13 Experten an seiner Seite. Diese wollen sich mit dem Betreiberpersonal unterhalten und das Kraftwerksgelände in Augenschein nehmen. Die Belegschaft ist größtenteils ukrainisch. Grossi kündigte an, dass einige Experten für eine längere Zeit in Saporischschja stationiert bleiben sollen.

Die IAEA-Mission ist nach langen Verhandlungen – und unter internationalem Druck – vor einigen Tagen final genehmigt worden. Sie soll nach Angaben der russischen Besatzung nur einen Tag dauern. Kiew und Moskau haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder gegenseitig für den Beschuss von Europas größtem Atomkraftwerk verantwortlich gemacht.