Medienbericht Iran schickt offenbar Ausbilder zur Drohnen-Schulung auf die Krim

Der ehemalige hochrangige Pentagonbeamte und pensionierte CIA-Offizier Mick Mulroy sagte der Zeitung: »Die Entsendung von Drohnen und Ausbildern in die Ukraine hat Iran tief in den Krieg auf russischer Seite verstrickt und Teheran direkt in Operationen verwickelt, bei denen Zivilisten getötet und verletzt wurden.« Selbst wenn es sich nur um Ausbilder und taktische Berater in der Ukraine handele, halte er das für erheblich. Absichtliche Angriffe auf zivile Ziele stellen Kriegsverbrechen dar.