Prigoschin, der für seine Truppe reihenweise Schwerverbrecher rekrutierte, hatte die Gesetzesänderung selbst gefordert. Allerdings schrieb er noch Anfang März in einem Brief an Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin, dass doch wenigstens Kommandeure – also er selbst – die Möglichkeit haben sollten, Kritik zu üben. Das Gesetz dürfe sich nicht auf die Verantwortlichen erstrecken, schrieb Prigoschin: »Im anderen Fall kann jede öffentliche und konstruktive Kritik dazu führen, dass man zur Verantwortung gezogen wird.«