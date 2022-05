Am 95. Kriegstag in der Ukraine ist erneut ein Journalist getötet worden. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bestätigte den Tod von Frédéric Leclerc-Imhoff bei Twitter, das französische Außenministerium forderte eine unabhängige Untersuchung. Die Lage im ostukrainischen Sjewjerodonezk droht sich zuzuspitzen. Und während Russland einen Großangriff vorbereiten soll, übt Kiew Kritik an Brüssel. Die Entwicklungen des Tages im Überblick.

Militärische Lage Die Berichte über russische Streitkräfte im Kriegsgebiet sind ambivalent. Einerseits gibt es Meldungen über einen sich in Planung befindenden groß angelegten Angriff auf den Raum Slowjansk. Nach ukrainischen Angaben verlegten russische Truppen neue Einheiten in das Gebiet, um Slowjansk sowohl von Isjum als auch von der kürzlich eroberten Kleinstadt Lyman aus anzugreifen. Slowjansk ist das Zentrum der ukrainischen Verteidigungskräfte im Donbass.

Andererseits berichtet das britische Verteidigungsministerium von »verheerenden Verlusten« im russischen Offizierskorps. Mit möglicherweise ebenso verheerenden Folgen für die russischen Streitkräfte: Es gebe glaubwürdige Berichte über vereinzelte Meutereien. Neu zusammengestellte Bataillone seien wegen des Mangels an Nachwuchsführungskräften vermutlich weniger effektiv. Derartige Berichte aus dem Kriegsgebiet können nicht unabhängig überprüft werden.

Und auch in den besetzten Regionen gibt es offenbar Probleme für die russischen Streitkräfte. Bei einem Sprengstoffanschlag in Melitopol im Süden der Ukraine sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Den Berichten nach soll eine unter einem geparkten Fahrzeug angebrachte Bombe am Platz des Sieges detoniert sein. An dem Platz liegt auch das von den Russen besetzte Verwaltungsgebäude. Der Chef der russischen Militärverwaltung, Wladimir Rogow, sprach von einem Terroranschlag. Humanitäre Lage Dort, wo die russische Armee vorrückt, spitzt sich die Lage hingegen zu. In der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine sei die Lage »sehr schwierig«, wie der Gouverneur der Region Luhansk, Sergij Gajdaj, sagte. »Die wichtige Infrastruktur von Sjewjerodonezk ist zerstört, 60 Prozent der Wohnungen können nicht wiederaufgebaut werden.« Eine Verbindungsstraße sei zu »gefährlich«, um Zivilisten in Sicherheit und Hilfsgüter in die Stadt zu bringen, sagte Gajdaj.

Der Bürgermeister der Stadt, Olexander Stryuk, hatte bereits am Wochenende wegen der humanitären und sanitären Lage in der Stadt Alarm geschlagen, die vor dem Krieg 100.000 Einwohner hatte und in der nun schätzungsweise noch 15.000 Zivilisten ausharren. »Ständige Bombenangriffe« erschwerten vor allem die Versorgung mit Trinkwasser.

Am Montag wurden Evakuierungen bei Sjewjerodonezk abgebrochen, nachdem ein Schrapnell einer Granate die Panzerung eines Transporters durchbrochen und einen französischen Journalisten getötet hatte. Macron bestätigte, dass es sich bei dem Todesopfer um Frédéric Leclerc-Imhoff handelte, der eine humanitäre Evakuierung begleitete. Leclerc-Imhoff arbeitete für den französischen Privatsender BFMTV.

Das sagt der Westen Waffenlieferungen sind eines der bestimmenden Themen des Ukrainekriegs. Zuletzt forderte die ukrainische Regierung die Lieferung von modernen Mehrfachraketenwerfern mit hoher Reichweite . »Es ist schwer zu kämpfen, wenn man aus einer Entfernung von 70 Kilometern angegriffen wird und nichts hat, womit man sich wehren kann«, twitterte etwa Präsidentenberater Mychaljo Podoljak. Dieser Forderung erteilte US-Präsident Joe Biden nun jedoch eine Abfuhr. Die USA würden keine Raketensysteme in die Ukraine schicken, die Ziele in Russland erreichen könnten. US-Medien hatten berichtet, dass die US-Regierung in Erwägung ziehe, unter anderem MLRS-Artilleriesysteme zu liefern, die in den USA hergestellt und eine Reichweite von hunderten Kilometern haben. Aus Moskau folgte eine äußerst kurze Reaktion: »Rational«, sagte Ex-Staatschef Dmitrj Medwedew.

Beratungen gibt es zur Stunde noch über ein russisches Ölembargo der Europäischen Union. Vor einem Gipfel in Brüssel zeigte sich etwa Bundeskanzler Olaf Scholz optimistisch, einen Kompromiss zu finden. Kommissionschefin Ursula von der Leyen war da schon skeptischer: Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Kompromiss beim Gipfel gebe, sei nicht sehr hoch, sagte sie. Ungarn blockiert die Embargo-Pläne bisher. Eine Einigung der EU-Länder, russisches Gas nicht wie von Moskau gefordert in Rubel zu zahlen, sorgt nun für einen Stopp der Lieferungen an die Niederlande. Der niederländische Gasversorger Gasterra teilte mit, dass der russische Staatskonzern Gazprom die Gaslieferung am 31. Mai einstellen werde. Aber: Genau wie bei den bisherigen betroffenen Ländern – Polen, Bulgarien, Finnland – waren die Liefermengen in die Niederlande bisher vergleichsweise überschaubar. Das sagt Kiew Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba traf am Montag in Kiew seine französische Amtskollegin Catherine Colonna und sicherte sich die Zusage für weitere Militärhilfe. Angesichts der schleppenden Fortschritte auf dem Weg zur gewünschten Mitgliedschaft in der EU zeigte sich Kuleba jedoch genervt. Man habe die Nase voll von Sonderlösungen für die Integration in die EU. Man benötige eine klare rechtliche Bestätigung, etwa eine Gewährung des Kandidatenstatus, sagte Kuleba. Das sagt Moskau Wladimir Putin scheint derweil mehr und mehr die drohende Lebensmittelknappheit, ausgelöst durch ausbleibende Getreideexporte, für seine Zwecke nutzen zu wollen. Bei einem Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan wiederholte Putin russischen Angaben zufolge sein Angebot, Exporte von Düngemitteln und Lebensmitteln in Aussicht zu stellen, wenn Sanktionen aufgehoben würden. Alle wichtigen Entwicklungen zum Ukrainekrieg lesen Sie hier. Der Westen wirft Putin seit Kriegsbeginn wiederholt vor, die Angst vor Lebensmittelknappheiten als Erpressung zu nutzen. Zumal die Ukraine als großer Exporteur zwar die Speicher voll hat, aufgrund der versperrten Exportwege über die Häfen am Schwarzen und Asowschen Meer jedoch nicht liefern kann. Die Ukraine wirft Russland zudem vor, Getreide und landwirtschaftliche Geräte aus den besetzten Gebieten zu stehlen. Der Vizechef der Militär- und Zivilverwaltung von Cherson, Kirill Stremoussow, sagte der Nachrichtenagentur Tass zufolge, dass mit der Ausfuhr von ukrainischem Getreide nach Russland begonnen worden sei. Stremoussow wurde von Moskau in der besetzten Stadt eingesetzt. Vereinbarungen mit Käufern auf russischer Seite seien Grundlage für die Exporte. Die Verwaltung arbeite zudem darauf hin, örtliche und russische Produktionsanlagen mit Sonnenblumenkernen zu beliefern.