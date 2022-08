Krieg in der Ukraine Kämpfe um Kernkraftwerk – Uno spricht von »selbstmörderischen« Attacken

Nach den Worten von Guterres ist die Gefahr einer nuklearen Konfrontation – auch abgesehen von der heiklen Lage rund um das AKW – »nach Jahrzehnten wieder da«. Die Atomstaaten sollten sich verpflichten, diese Waffen nicht erstmalig einzusetzen, sagte Guterres am Montag auf einer Pressekonferenz in Tokio vor dem Hintergrund der Hiroshima-Friedensgedenkfeier am Wochenende zum 77. Jahrestag des ersten Atombombenabwurfs.

Seit Wochen gibt es Kritik, laut der die russischen Truppen das Kraftwerk als Schutzschild für die eigene Artillerie nutzen, die von dort aus ukrainisch kontrolliertes Gebiet beschießt. Das Atomkraftwerk liegt im von Russland besetzten Teil der Südukraine.