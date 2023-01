Das sagt Moskau

Die berüchtigte russische Söldnergruppe Wagner behauptete, das Dorf Blahodatne nördlich von Bachmut erobert zu haben – was weder von der ukrainischen Seite noch vom Verteidigungsministerium in Moskau bestätigt wurde. Letzteres sprach am Sonntag lediglich von »Offensivoperationen« in Donezk.