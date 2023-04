Das lettische Verteidigungsministerium kündigte an, Flugabwehrraketen vom Typ Stinger in die Ukraine schicken zu wollen. Der spanische Außenminister José Manuel Albares hingegen kündige an, in den kommenden Tagen sechs von insgesamt zehn zugesagten Leopard-Panzern liefern zu wollen. Dabei handelt es sich um Leopard-Panzer des älteren Typs 2A4.

»Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie sie es braucht«, sagte Albares. »Das umfasst humanitäre Hilfe, die Aufnahme von Flüchtlingen und die Lieferung von Defensivwaffen.« Diese dienten zur Selbstverteidigung und zur Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. »Und zwar in den international anerkannten Grenzen, einschließlich der Krim. Aber die letzte Entscheidung liegt in der Hand der ukrainischen Regierung«, fügte Albares hinzu.