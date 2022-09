Auch Selenskyj sprach in einem in den sozialen Netzwerken geteilten Video von Folterspuren an Leichen, die in Isjum gefunden wurden. »Das muss die ganze Welt sehen«, teilte das ukrainische Staatsoberhaupt mit.

Behörden beginnen mit Exhumierung der Leichen

Angeblich sind auch nicht alle Opfer einzeln vergraben worden, wie unter anderem der »Guardian« berichtet. Auf Telegram schrieb der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte, Dmytro Lubinez, von einer dreiköpfigen Familie, die in Isjum gemeinsam in einem Grab gelegen habe. Die Tochter sei 2016 geboren worden. »Uns liegen Zeugenaussagen von Einheimischen vor, wonach sie alle durch einen Luftangriff ums Leben kamen«, schreibt Lubinez. Es gebe »viele, viele ähnliche Fälle«.