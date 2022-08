Krieg in Osteuropa Ukraine weist Verantwortung für Explosionen auf der Krim von sich

Die Regierung in Moskau beantragte am Dienstag ein Treffen des Uno-Sicherheitsrats, bei dem es um den Beschuss des Atomkraftwerks gehen soll. Der Rat soll am Donnerstagnachmittag (New Yorker Zeit) von Grossi über den Zustand des AKWs unterrichtet werden.

Das AKW ist seit Anfang März von der russischen Armee besetzt. Und nach Angaben des Präsidenten des ukrainischen AKW-Betreibers Energoatom, Petro Kotin, will Russland es an die Krim anschließen. Die russischen Soldaten an dem Atomkraftwerk würden ein Vorhaben des russischen Atomkonzerns Rosatom umsetzen, das AKW »an das Stromnetz der Krim« anzuschließen, sagte Kotin.