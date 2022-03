Krieg in Osteuropa Kreml will Atomwaffen nur »bei existenzieller Bedrohung« einsetzen

Die Regierung in Moskau hat sich zu ihrer Nuklearstrategie geäußert: Kremlsprecher Peskow erklärte, in welchem Fall Atombomben zum Einsatz kommen könnten – und dass in der Ukraine alles »streng nach Plan« verlaufe.