Während die Raketen in Kiew und anderen Städten noch einschlugen, war Russlands Außenminister Sergej Lawrow bereits auf dem Weg zurück von Bali. Er hatte die indonesische Insel – wie geplant – nach dem ersten Sitzungstag verlassen. Dort hatte Lawrow in seiner Rede der ukrainischen Führung vorgeworfen, Verhandlungen mit Russland kategorisch abzulehnen und »offensichtlich unrealistische« Bedingungen zu stellen. Selenskyjs Rede nannte der Außenminister »russophob und aggressiv«.

Damit versuchte Lawrow erneut die Lage zu verdrehen – und Moskau, das die Ukraine seit fast neun Monaten in einem groß angelegten Angriffskrieg attackiert, als angeblich kooperativen Verhandlungspartner darzustellen.

Selenskyjs Regierung lehnt Gespräche mit Russlands Präsident Putin ab. Sie hatte mit dem Abzug der russischen Truppen aus Cherson einen weiteren bedeutenden militärischen Erfolg nach den russischen Niederlagen im Gebiet Charkiw und Lyman verbucht.

Putin versucht, Normalität zu vermitteln

Putin war erst gar nicht zum G20-Gipfel geflogen, wo er mit scharfer Kritik vieler Teilnehmer rechnen musste. Er versuchte am Dienstag den Eindruck eines normalen Arbeitstags zu vermitteln, zeigte sich vor seiner Videoleinwand, über die er mit Mitgliedern des Organisationskomitees »Sieg« über den Zweiten Weltkrieg sprach – ein Thema, über das er sich häufig äußert. Den besetzten Städten Mariupol und Melitopol in der Ukraine ließ er per Dekret die Ehrentitel »Stadt des militärischen Ruhms« verleihen.

Als Lawrow noch auf Bali war, deutete sich schon eine vorher nicht erwartete gemeinsame Erklärung der G20 an. »Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste und betonten, dass er immenses menschliches Leid verursacht«, heißt es in dem Entwurf für die Abschlusserklärung, der von den Staats- und Regierungschefs noch formal bestätigt werden soll. Schon das Wort »Krieg« in der Erklärung gilt als Erfolg.

Bisherige Unterstützer Russlands wie China und Indien verzichten offenbar darauf, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu blockieren. Auch Russland wird die Erklärung wohl mittragen. Nachdem westliche Vertreter versucht hätten, das Dokument »zu politisieren«, habe man nun festgestellt, dass auch andere, alternative Ansichten in dem Dokument berücksichtigt worden seien, sagte Außenminister Lawrow bei seiner Pressekonferenz auf Bali. Das sei für Moskau »völlig ausreichend«. Die Absätze zum Angriffskrieg sind nun in großen Teilen einer Uno-Resolution vom März entnommen. Auch für steigende Inflation, gebremstes Wirtschaftswachstum und die Energie- und Ernährungskrise wird der Krieg verantwortlich gemacht.

Ein Ende des Ukrainekrieges scheint weiter fern. Die neuen Angriffe der Russen auf die Ukraine hält Sicherheitsexperte Gressel für vorbereitet, nicht kurzfristig angesetzt. »Die bereiten sich lange vor auf das, was sie da treffen wollen. Das lässt sich nicht einfach aus dem Ärmel schütteln.«